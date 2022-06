Selon ses concepteurs, cet indice vise à identifier les lacunes et les opportunités d’amélioration des services portuaires. Plus des quatre cinquièmes du commerce mondial de marchandises sont transportés par voie maritime et environ 35 pour cent des volumes totaux et plus de 60 pour cent de la valeur commerciale sont expédiés dans des conteneurs.

Ce classement se fonde sur la durée des cycles de déchargement/chargement des navires au port, consignés tout au long de l’année 2021, marquée par une congestion portuaire inédite et de fortes perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

En Afrique, le rapport attribue la première place au Port de Tanger Med (Maroc) qui a démarré ses activités en 2007 et qui connaît un grand essor, malgré la Covid 19. Ce port occupe le 6e rang à l’échelle mondiale. Viennent ensuite trois ports égyptiens : port Saïd (15e à l’échelle mondiale), port de Damiette et port El Dekheila (139e rang mondial).

Le port de Matadi en République démocratique du Congo (171e à l’échelle mondiale) arrive en 5e position en Afrique, juste devant le port de Berbera (Somaliland), le port de Radès (Tunisie), le port de Conakry (Guinée) et celui de Mogadiscio (Somalie).

Le port d’Agadir (Maroc) ferme le top 10 africain.

(Voir le classement complet des ports africains ci-dessous).

Classement des ports à conteneurs les plus performants en Afrique en 2021 :

-1-Port de Tanger Med/ Maroc (6è rang mondial)

-2-Port Saïd/ Egypte (15è)

-3-Port de Damiette/ Egypte (58è)

-4-Port El Dekheila/Egypte (139è)

-5-Port de Matadi /RDC (171è)

-6-Port de Berbera/Somaliland (184è)

-7-Port de Radès/Tunisie (237è)

-8-Port de Conakry /Guinée (242è)

-9-Port de Mogadiscio/Somalie (259è)

10-Port d’Agadir/Maroc (261è)

-11-Port de Casablanca/Maroc (262è)

-12-Port d’Alexandrie/Egypte (267è)

-13-Port de Freetown/ Sierra Leone (268è)

-14-Port de Beira/ Mozambique (270è)

-15-Port de Toamasina/ Madagascar (279è)

-16-Port de Takoradi/Ghana (281è)

-17-Port de Kasr Ahmed/ Libye (282è)

-18-Port de Béjaïa/Algérie (285è)

-19-Port Victoria /Seychelles (289è)

-20-Port de Mombasa/ Kenya (293è)

-21-Port d’Owendo/Gabon (302è)

-22-Port autonome de Dakar / Sénégal (303è)

-23-Port d’Alger /Algérie (306è)

-24-Port Elizabeth/Afrique du Sud (312è)

-25-Port de San Pedro/ Côte d’Ivoire (318è)

-26-Port de Maputo / Mozambique (321è)

-27-Port-Louis/ île Maurice (323è)

-28-Port de Walvis Bay/Namibie (328è)

-29-Port de Tin Can Island/ Nigeria (339è)

-30-Port de Douala/ Cameroun (340)

-31-Port de Onne/ Nigeria (342è)

-32-Port de Cotonou/ Bénin (348è)

-33-Port de Lomé/ Togo (349è)

-34-Port de Sokhna/Egypte (353è)

-35-Port de Tema/Ghana (354è)

-36-Port en eaux profondes de Kribi/Cameroun (355è)

-37-Port de Nouackchott/ Mauritanie (356è)

-38-Port de Lagos/Nigeria (358è)

-39-Port d’Abidjan/ Côte d’Ivoire (360è)

-40-Port de Dar Essalaam/ Tanzanie (361è)

-41-Port de Pointe-Noire/ République du Congo (362è)

-42-Port de Ngqura/ Afrique du Sud (363è)

-43-Port de Durban/Afrique du Sud (364è)

-44-Port du Cap/Afrique du Sud (365è)

-45-Port de Luanda/Angola (366è)