Le 8 mars, le monde a célébré la Journée internationale des droits des femmes en mettant l’accent sur la marche vers l’élimination des préjugés sexistes.

Cependant, certains signes indiquent que les célébrations devraient rester discrètes, car de nombreuses femmes ont récemment été confrontées à des chocs traumatisants pour leur statut économique, principalement en raison du COVID-19. Malheureusement, les industries qui ont connu les plus grands ralentissements ont également des taux de participation féminine plus élevés, ce qui signifie que le COVID-19 a affecté les femmes de manière disproportionnée.

En d’autres termes, au cours des deux dernières années, les femmes ont dû non seulement faire face à des préjugés systémiques, mais aussi s’adapter aux défis liés à la pandémie. Malheureusement, pour certaines femmes entrepreneurs, ces obstacles ont constitué un point de rupture.

Un combat difficile pour les femmes en Afrique

Les femmes entrepreneurs ne sont pas une minorité, elles représentent 58 % de la population indépendante du continent. Pourtant, des préjugés bien ancrés sur leurs compétences entrepreneuriales, leurs capacités techniques et même leur leadership freinent la croissance des activités. Nous pourrions penser que ces préjugés n’existent pas, mais ils existent bel et bien.

On estime que 70 % des PME appartenant à des femmes dans les pays en développement n’ont pas accès aux fonds des institutions financières traditionnelles. Selon la Banque mondiale, cette exclusion signifie que les PME détenues ou dirigées par des femmes sont confrontées à un déficit de crédit pouvant atteindre 300 milliards de dollars par an. Ce déficit est aggravé par le fait que les femmes entrepreneurs des pays en développement sont généralement confrontées à une crise de confiance, à des déficiences en matière de leadership et à un manque de connaissances techniques.

Nous avons maintenant une meilleure idée de ce que cela coûte, la Banque mondiale suggérant que les PME détenues ou dirigées par des femmes sont un tiers moins rentables que les entreprises détenues par des hommes dans des secteurs comparables. Les préjugés sont un frein à la croissance et au potentiel.

Il est nécessaire d’adopter une approche différente pour éliminer les préjugés afin de générer des avantages durables pour les femmes de manière significative, mesurable et évolutive.

Une équation simple : considérer les femmes pour briser les préjugés

Pour faire progresser l’égalité des sexes et briser les préjugés, nous devons adapter les investissements pour tenir compte des circonstances particulières des femmes.

Que peuvent donc faire les investisseurs différemment pour briser les préjugés ? Voici un plan en cinq points qui a fait ses preuves.

Premièrement, diminuer la taille des investissements pour tenir compte de la petite taille des entreprises dirigées par des femmes. La réduction de la taille des tickets présente le double avantage de diminuer les fonds à risque pour l’investisseur et d’augmenter l’accessibilité pour les femmes entrepreneurs.

Si la réduction de la taille des tickets améliorera l’accessibilité, les femmes sont toujours confrontées à un manque de confiance lorsqu’elles demandent un financement. Nous avons constaté que 80 % des femmes entrepreneurs s’auto-sélectionnent pour ne pas obtenir de financement, principalement en raison d’une crise de confiance. Pourtant, les demandeurs ne sont pas confrontés aux mêmes obstacles de confiance lorsque la fenêtre d’investissement est réservée aux femmes. Cela nous amène à notre deuxième recommandation : soutenir davantage de fonds, de programmes ou de guichets d’investissement réservés aux femmes.

Troisièmement, il faut investir davantage pour aider les femmes entrepreneurs à élaborer des plans d’affaires attrayants, des modèles financiers solides et des compétences en gestion d’entreprise. Dans toute l’Afrique, il existe toujours un déficit de compétences en matière de gestion d’entreprise, généralement dû à des niveaux d’éducation plus faibles et à des opportunités commerciales moins nombreuses. Les femmes africaines ne manquent pas de bonnes idées, mais certaines ne parviennent pas à les conceptualiser pour en faire des plans solides et exécutables.

Ce n’est qu’avec une bonne orientation que les femmes entrepreneurs peuvent libérer le potentiel de leurs entreprises en investissant dans les capacités et les compétences entrepreneuriales fondamentales des femmes.

En fait, nous avons constaté une croissance explosive des entreprises dirigées par des femmes après qu’elles aient reçu une assistance technique. Par exemple, Bintou Traoré, Directrice générale de Poceram, un producteur de cuisinières au Burkina Faso, attribue la croissance de son entreprise à une formation qui l’a aidée à prendre confiance en elle et à apprendre à travailler en équipe pour obtenir de meilleurs résultats.

Quatrièmement, les conditions contractuelles doivent être adaptées aux réalités des femmes entrepreneurs et à leur moindre propension à lever des fonds de contrepartie ou des investissements de suivi dans les délais impartis.

Cinquièmement, concentrer les investissements sur les entrepreneurs et les entreprises qui ont un impact positif sur l’autonomisation économique des femmes peut avoir un effet multiplicateur sur la réduction de la discrimination en faveur des hommes et l’augmentation de l’autonomisation.

Investir dans les femmes est un chemin lent mais qui rapporte des dividendes

Nous ne devons pas sous-estimer l’énergie nécessaire pour briser ces préjugés.

Ces dernières années, on a assisté à une augmentation du nombre de bailleurs de fonds dirigés par des femmes et de fonds réservés aux entreprises dirigées par des femmes. Tous ces éléments visent à garantir que les PME dirigées par des femmes puissent obtenir et utiliser les fonds disponibles.

Toutefois, les montants des fonds alloués restent limités. Les entreprises appartenant à des femmes ou dirigées par des femmes étant généralement plus performantes que le marché, ce manque de financement limitera l’Afrique.

Ce n’est que grâce à la volonté collective de toutes les parties prenantes d’éliminer les préjugés que les femmes entrepreneurs pourront enfin opérer dans un environnement commercial favorable, accéder à des financements abordables et disposer des compétences, des informations et des réseaux adéquats pour prendre la place qui leur revient dans le développement économique de l’Afrique.