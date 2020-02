Avec plus de 17 ans d’expérience dans la conduite de stratégies marketing à l’échelle internationale, elle apporte une grande expertise à ce poste et sera basée au siège social régional de Mastercard à Lagos, au Nigeria, informé un communiqué parvenu à Réussir.

En tant que Directrice Marketing régionale pour l’Afrique subsaharienne, Ifeoma est en charge de conduire la stratégie marketing et communication de Mastercard dans la région, et faire en sorte que sa connaissance du marché puisse stimuler la performance commerciale de Mastercard.

« Nos investissements en Afrique démontrent notre engagement continu à construire un monde au-delà de l’argent liquide et à amener davantage de personnes vers l’économie formelle. Chez Mastercard, nos collaborateurs sont notre investissement le plus important. C’est pourquoi nous sommes ravis d’accueillir Ifeoma Dozie dans notre équipe d’Afrique subsaharienne. Avec une riche expérience dans tous les aspects du marketing traditionnel et numérique et une compréhension claire de la diversité de la région et de la transformation innovante de notre marque, Ifeoma jouera un rôle inestimable dans la mobilisation des consommateurs, en utilisant le marketing comme moteur commercial pour Mastercard et ses clients », a déclaré Raghav Prasad, président de la division de Mastercard Afrique subsaharienne.

Au cours des dernières années, Mastercard a entrepris une refonte multi-sensorielle de son identité de marque, en faisant d’abord évoluer son logo en une marque symbole ; par l’introduction de son identité sonore ; par le lancement de « Taste of Priceless » – deux saveurs de macaron sur mesure, Passion et Optimisme ; et plus récemment, par la sortie de son tout premier single de musique.

Avec une solide expérience dans la mise en œuvre réussie de stratégies de marque dans différentes régions, Ifeoma sera responsable de la communication sur la transformation de la marque Mastercard en Afrique subsaharienne. Dans son dernier poste, elle était directrice marketing régionale principale pour Heineken en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe de l’Est, où elle était responsable du développement des plans d’affaires stratégiques et du renforcement des capacités. Auparavant, elle a travaillé en tant que directrice de portefeuille de la marque au Royaume-Uni, en tant que directrice du marketing mondial dans son bureau néerlandais et en tant que directrice du marketing de Nigerian Breweries Plc.

Elle est titulaire d’un diplôme en droit de l’Université de Bristol au Royaume-Uni et d’une maîtrise en commerce international du King’s College de Londres. Conformément à l’engagement de Mastercard de faire progresser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, Ifeoma est également passionnée par l’éducation des filles au Nigéria et participe activement à des programmes de mentorat.