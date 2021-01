Un communiqué de l’Agence UMOA Titres renseigne que l’opération a été lancée le 15 janvier 2021 à travers la direction de la comptabilité publique et du Trésor.

Les investisseurs ont répondu favorablement à la sollicitation du trésor public Sénégalais qui recherchait 75 milliards de FCFA, en proposant des soumissions globales de 84,805 milliards de FCFA.

Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 113,07%. Sur le montant global des soumissions, le ministère des Finances et du budget en a retenu 79,800 milliards de FCFA et rejeté les 5,005 milliards de FCFA restant. Soit un taux d’absorption très élevé de 94,10%

Le communiqué de l’Agence UMOA -Titres indique que ‘’les titres émis seront remboursés le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 18 janvier 2024 pour les OAT à 3 ans et au 18 janvier 2026 pour les OAT à 5 ans’’. Quant aux intérêts, précise la même source, ils sont payables annuellement sur la base d’un taux fixe de 5,60% pour les OAT à 3 ans et 5,70% pour les OAT à 5 ans, et ce dès la fin de la première année.