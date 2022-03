Jusqu’à sa nomination, elle occupait depuis avril 2019, le poste de Directrice Générale du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT).

Auparavant, Mme Mame Aby Seye était en poste à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en 2015 d’abord comme Chef du Projet de la Cité des affaires de l’Afrique de l’Ouest. Elle sera promue en 2018 Chef de la Division du Développement territorial, puis Directrice du Développement des partenariats à la Compagnie Générale Immobilière du Sahel, la filiale immobilière de la CDC.

Titulaire d’un Doctorat en Sociologie-Démographie de l’Université de Caen, en France, et d’un DESS en Management public urbain à l’Institut français d’urbanisme, elle capitalise plus de 18 ans d’expériences et a passé une bonne partie de sa carrière professionnelle en France. Notamment comme ancienne chargée de clientèle à Orange France de 1998 à 2003.