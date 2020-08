Créée en 1965, l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Sénégal (APBEFS) a pour mission clé, à travers ses organes statutaires (assemblée générale, Comité Exécutif, direction générale) d’assurer la promotion de la profession, la défense des intérêts généraux et communs de ses membres et l’image publique des banques et établissements financiers du Sénégal.

En rapport avec la tutelle, l’autorité monétaire et les partenaires, l’APBEFS joue le rôle de coordonnateur actif sur les sujets essentiels relatifs à la législation, la réglementation et les rapports sociaux. Elle fédère également les actions et programmes sur la formation, l’information et la réflexion sur les axes de développement et de croissance.

Nommé Directeur Général de la BHS en décembre 2010 M SY a été coopté comme administrateur le 26 mars 2014, devenant ainsi Administrateur-Directeur Général de la Banque de l’Habitat du Sénégal.