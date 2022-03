La décision a été actée lors du Conseil d’Administration de Banque Atlantique Sénégal, filiale du groupe BCP s’est réuni le 11 mars 2022 sous la présidence de M. Kamal MOKDAD, Directeur Général BCP & International

Cette rencontre a été l’occasion d’entériner la nomination de M. Pathé Mbengue comme Directeur Général Adjoint.

L’annonce de ces nominations a été faite lors d’une cérémonie tenue le mardi 15 mars 2022 à Dakar, en présence de plusieurs invités de marque, dont MM. Abdou Karim Fofana, Ministre du Plan Sénégal Émergent, Babacar Cissé, Directeur de la Dette Publique, Abdeslam Bennani, DGA en charge de la Banque de l’International au sein du groupe BCP et Habib Koné, Directeur Général d’Atlantic Business International.

Lors de la cérémonie, M. Abdelsalem Bennani a réaffirmé les ambitions stratégiques de la BCP pour Banque Atlantique Sénégal ainsi que la volonté du Groupe de contribuer davantage au financement et au développement du tissu industriel du pays. « Je tiens à féliciter la nouvelle équipe de direction qui continuera à porter les aspirations du groupe BCP pour le Sénégal. Je souhaite plein succès à MM. Najoua et Mbengue. Je salue également Mme Awadi pour son engagement et sa fidélité à Banque Atlantique et lui formule mes vœux de réussite dans ses futurs challenges », a-t-il ajouté.

Abdelmoumen Najoua, nouvellement nommé Directeur Général de Banque Atlantique Sénégal en remplacement de Mme Alexandra Awadi, jouit d’une solide expérience au sein du groupe BCP qu’il a intégré en 1999. Il y a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont ceux de Directeur de l’Organisation et de Directeur Marketing Opérationnel de la Banque de Détail, avant de rejoindre Banque Atlantique Côte d’Ivoire en 2014 en tant que Directeur de la Clientèle des Particuliers et du Réseau. Il a ensuite été nommé Directeur Retail Groupe au sein de la holding Atlantic Business International, DGA de Banque Atlantique Côte d’Ivoire, puis DGA de Banque Atlantique Sénégal. M. Najoua est titulaire d’une licence en Mathématiques Appliquées et d’un MBA en Finance.

Pour sa part, M. Pathé Mbengue cumule une expérience de plus de 20 ans dans le domaine bancaire, dont 4 ans au sein de BASN, notamment dans le Corporate Banking et les activités de financement des Grandes Entreprises. Il a précédemment occupé les postes de Directeur de la Banque de l’Entreprise au sein de Banque Atlantique Sénégal, puis de DGA de Banque Atlantique Bénin. Sa profonde connaissance du secteur bancaire et des clients Corporate représente un véritable atout pour le Groupe. M. Pathé Mbengue est titulaire d’un DESS en Commerce International & Finance.

Troisième plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché, Banque Atlantique est présente dans les huit pays membres de l’Union monétaire (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo). Le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc.