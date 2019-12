Dans un communiqué de presse, l’UEMOA explique que ces mesures, visent à accélérer la mise en œuvre des réformes nécessaires pour améliorer la croissance dans la région.

Au titre de la BCEAO, le conseil a analysé la situation économique et monétaire récente de l’Union, constatant une bonne santé économique au cours du troisième trimestre 2019.

Selon les estimations, la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel est ressortie à 6,6%, en glissement annuel, après 6,4% le trimestre précédent, sous l’effet du regain de dynamisme des secteurs tertiaires et secondaires.

La croissance économique dans l’Union se situerait, en termes réels, à 6,6% en 2019 comme en 2020.

Sur cette base, les ministres ont souligné la nécessité de renforcer les mesures prises en vue de la consolidation des performances économiques des États membres de l’Union, dans un contexte international marqué par l’accentuation des risques baissiers.

Concernant le déficit budgétaire, l’instance exhorte les États à poursuivre les efforts visant à le ramener en deçà de la norme communautaire de 3,0% du PIB.

Des résultats qui pourront se réaliser à travers un élargissement de l’assiette fiscale et une amélioration des performances ainsi que de l’efficacité des administrations fiscales.

En outre, le déficit budgétaire global de l’Union représenterait 3% du PIB en 2019 contre 3,8% en 2018, malgré la poursuite des efforts d’investissement et les effets de la crise sécuritaire.

Le Conseil a demandé aux États membres de renforcer la coopération entre les services nationaux en charge de la sécurité, en vue de créer un environnement communautaire propice au développement des activités économiques et à la poursuite des investissements dans les secteurs porteurs de croissance.

Pour l’inflation, le conseil a relevé la baisse du niveau général des prix à la consommation, avec un taux d’inflation, en glissement annuel, de -1,0% au troisième trimestre 2019, après -0,7% au trimestre.

Au titre de la Commission de l’UEMOA, les ministres ont examiné et adopté le règlement portant organisation, fonctionnement et règles de gestion du Fonds Régional de Sécurité (FRS).

Le Conseil a, par ailleurs, approuvé le troisième collectif budgétaire de l’année 2019 en exécution de la décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de mobiliser immédiatement 60 milliards de FCFA (100 millions de dollars US), augmentant ainsi de 39,3% le budget modifié de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.

L’autorité observe une évolution favorable du taux d’endettement qui baisserait en 2019, à 45,7% contre 46,4% en 2018. Toutefois, elle demande aux États membres de poursuivre les efforts pour réduire le poids du service de la dette. Enfin, le Conseil a approuvé le projet de budget de l’exercice 2020 du Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (Crepmf).

La zone UEMOA regroupe 8 pays ouest-africains : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.