Cadre collaboratif, dynamique, de réflexion, et de solidarité dont les membres sont comptés parmi les meilleures « Business Schools » d’Afrique, la CGE regroupe BEM, IAM, ISM et Supdeco.

Elle souhaiterait désormais jouer un ‘’rôle prépondérant, dans un esprit d’ouverture, de respect mutuel et patriotique, dans l’élaboration des politiques publiques de l’enseignement supérieur’’. Sa mission principale est de contribuer à la consolidation d’un enseignement supérieur de ‘’grande qualité’’, s’adossant aux standards internationaux les plus élevés.

Elle participe ainsi au rayonnement du Sénégal et fait de notre pays une destination de référence dans la production de savoirs en Afrique.

Aujourd’hui, la CGE accueille plus de 12 500 étudiants, dont près de 35% sont issus de plus 30 pays africains. Le nombre de diplômés formés se chiffre en dizaine de milliers irriguant ainsi, le tissu économique de l’Afrique et du monde.

L’année académique en cours a connu une tournure exceptionnelle a cause de la pandémie du coronavirus. La CGE estime que cette période a permis à ses membres de démontrer leur capacité de résilience et d’agilité pour assurer, avec responsabilité, la continuité des enseignements, menant à une fin d’année académique à bonne date.

Chacun de ses membres a mis en place un dispositif d’enseignement à distance performant à la grande satisfaction des étudiants et de leurs parents.

La CGE profite de l’occasion pour saluer l’esprit de collaboration avec nos autres organisations-sœurs (CUDOPES, CEPES, FEPES), qui œuvrent toutes, chacune en ce qui la concerne, à la réalisation de ce grand dessein.