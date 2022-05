Les cinq sous-régions de l’Afrique sont représentées au sein du Bureau et ce dernier est composé d’un président, de trois vice-présidents et d’un rapporteur.

Les membres du Bureau sont élus au début de la première réunion de chaque CoM, normalement par rotation, selon la sous-région représentée.

Le pays hôte de la CoM2022, le Sénégal, à la tête du Bureau représente l’Afrique de l’Ouest et supervisera les processus de rédaction et d’approbation des résolutions et des déclarations lors de la conférence.

Le Sénégal a pris le relais de la Guinée équatoriale et sera secondé par Madagascar, de la sous-région de l’Afrique de l’Est et le Zimbabwe de l’Afrique australe.

Acceptant l’élection au nom de son pays, Bamba Diop, Directeur général de la planification et des politiques économiques au Ministère de la planification et de la coopération économique du Sénégal, a transmis la gratitude de son gouvernement à la CEA pour l’opportunité qui lui a été offerte d’accueillir la CoM202.

Il a également remercié les États membres d’avoir choisi le Sénégal comme nouveau président du Bureau.

La Conférence annuelle des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique (CoM) est le plus grand évènement annuel de la CEA et offre aux participants l’occasion de débattre des questions clés concernant le développement de l’Afrique et de discuter du rendement du groupe de réflexion dans l’exécution de son mandat.