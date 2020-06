La plate-forme africaine d’information sur les communications fournira également aux groupes de travail nationaux et régionaux sur le COVID des données d’enquête générées par les utilisateurs et des informations exploitables sur la santé et l’économie.

Développée par la Commission économique pour l’Afrique en collaboration avec 4 grands opérateurs de réseaux mobiles et un intégrateur de données, la plate-forme permettra également aux groupes de travail sur le COVID de déployer des ressources sanitaires et économiques pour atténuer les effets de la pandémie.

Le déploiement de la phase 1, commençant le 23 juin 2020 couvrira les utilisateurs mobiles dans plus de 23 pays, représentant plus de 80% du total des abonnés mobiles en Afrique.

Au cours de la Phase II, dans quelques mois, le service englobera 20% d’utilisateurs mobiles africains supplémentaires – et s’élargira pour inclure la communication économique et humanitaire.