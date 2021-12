Dr Amenounve, Directeur Général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) et Président de l’ASEA, a rappelé l’importance du rôle des autorités et régulateurs africains pour développer le marché des capitaux du continent.

Il a également mis en avant les possibilités qu’offrent les bourses pour financer les investissements étatiques.

Organisée sous le thème « Les marchés financiers, moteurs essentiels de l’émergence de l’Afrique », cette édition, abritée par la Bourse de Casablanca, a constitué une plateforme très intéressante de débats et d’échanges entre plus de 500 participants du Monde.

C’est ainsi que l’objectif de la conférence était de répondre à différentes questions. Comment les marchés des capitaux peuvent accélérer la reprise économique post-Covid, financer les gouvernements et les infrastructures du continent, aider les entreprises publiques à financer leur développement et à diversifier leurs sources de financement ainsi que mobiliser les capitaux nécessaires au développement des PME, en quête d’opportunités d’expansion et de création d’emplois.

Cette conférence a démontré, à travers sa plénière, ses panels et ses rapports, combien la Bourse est un formidable outil au service d’une relance économique et d’une croissance économique durable. Que ce soit à travers des nouvelles introductions ou des levées de fonds pour les sociétés déjà cotées, pour des entreprises privées ou pour celles publiques, pour des grandes entreprises comme pour des PME, la Bourse est ainsi et sans équivoque un moyen de financement efficace, particulièrement en ce contexte de relance économique.

L’African Securities Exchanges Association (ASEA) est la première association des bourses de valeurs mobilières en Afrique qui a pour objectif de développer les bourses membres et fournir une plateforme de mise en réseau.

L’ASEA a été créée en 1993 et travaille en étroite collaboration avec ses membres afin de libérer le potentiel des marchés financiers africains et des économies africaines.