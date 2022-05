Cette activité s’inscrit dans le cadre de la promotion de la formation des femmes et survient après celles de Yeumbeul, Parcelles Assainies dans la région de Dakar et Ngaparou dans la région de Thiès.

Cette quatrième maison digitale à Ourossogui est installée en partenariat avec l’Association « Mon Afrique à des Rêves », retenue suite à l’appel à projets International.

Le montant de la subvention est de 06 Millions de Francs CFA (dont 02 Millions de FCFA en numéraire et le reste en nature représentant le coût du matériel offert). La Maison Digitale est un lieu équipé en matériel numérique au profit de femmes qui vont bénéficier d’une formation de base en gestion commerciale et financière, aux outils numériques et bureautiques, au développement personnel, à l’entreprenariat et en gestion de projets.

Un pilote de 12 mois est prévu avec une formation en technique de recherche d’emploi, entrepreneuriat, marketing et communication, gestion d’une micro-entreprise et informatique bureautique. L’objectif du projet est d’arriver à renforcer l’insertion professionnelle des femmes disposant d’une protection sociale dans la région de Matam, à faciliter leur accès pour l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et à mettre en place un dispositif de suivi et de pérennisation des actions initiées.

Les Fondations Orange et Sonatel entendent à travers ce concept, réduire le gap numérique qui frappe les femmes rurales ou périurbaines sénégalaises.