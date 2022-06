« Dès qu’on met un pied dans les locaux de l’association, on devient enfant », déclare Mme Anta Mbow, présidente fondateur de l’association Empire des enfants.

Mme Mbow a remercié la Fondation Air France pour son soutien indéniable en faveur des enfants. « Depuis 10 ans ils ne nous ont pas lâchés. La première fois qu’ils sont venus à l’Empire nous rendre visite, ils ne nous ont plus lâchés parce que simplement nous faisons quelque chose qui les intéresse et qui est juste », a –t-elle souligné.

La Directrice générale d’Air France, Mme Anne Rigail s’est félicitée du « lien très fort » qui existe avec le Sénégal semblable a ce lui liant depuis plus de 85 ans, le pays avec la compagnie Air France.

« Entre la Fondation Air France et le Sénégal c’est une histoire de cœur. Une histoire d’hommes, de femmes et d’enfants qui se battent pour un monde meilleur. C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui réunis, très fières d’avoir une fondation qui a 30 ans d’âge », confie-t-elle.

Créée en 1992, la Fondation Air France étudie, sélectionne et finance des projets en faveur des enfants malades, handicapés, ou en grandes difficultés dans les pays ou la compagnie Air France est présente.

« Voilà maintenant 30 ans que nous œuvrons à vos côtés, aux côtés d’associations qui se battent pour l’avenir des enfants et comme vous, on a fait une priorité de l’aide en particulier de l’aide en faveur des enfants qui sont en situation de rue », précise Anne Rigail

La commémoration des 30 ans de la Fondation Air France a été aussi l’occasion de fêter la Convention internationale du droit de l’enfant.

« On fête aujourd’hui deux trentenaires. La Fondation mais aussi une Convention internationale du droit de l’enfant. C’est un texte très important parce que c’est à ma connaissance la première fois qu’on a inscrit dans le droit international la nécessité de respecter les droits fondamentaux des enfants » a fait savoir M. Philipe Lalliot, ambassadeur de France au Sénégal.

« Il y a une disposition essentielle de cette convention qui dit que « nul enfant ne peut être privé de ses droits à l’éducation, à la santé et plus important encore le droit de grandir dans la dignité ». Et c’est exactement ce que vous faites ici à Empire des enfants », a souligné le diplomate français avant de rappeler que le Sénégal fait partie des premiers États à avoir ratifié la convention internationale du droit de l’enfant.

La ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Mme Ndèye Saly Diop Dieng, a remercié la Fondation Air France d’avoir choisie le Sénégal et particulièrement le centre d’accueil pour enfant vulnérable Empire des enfants pour la commémoration de ses 30 ans d’existence.

« Cet acte symbolique de la Fondation Air France illustre encore l’exemple des liens séculaires, de fraternité et de coopération entre nos deux pays et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de protection des enfants de notre pays », a-t-elle dit.

Mme Ndèye Saly Diop Dieng a sollicité la Fondation Air France afin qu’elle contribue au projet de l’État du Sénégal qui consiste à retirer les enfants de la rue et compte sur ce partenariat pour la construction d’un centre national d’accueil et de prise en charge des enfants vulnérables.

Fondée en 2000, l’Empire des enfants s’attèle à sa mission d’assistance des enfants de la rue, sans distinction d’appartenance ethnique ou religieuse, en conformité avec les dispositions de la charte africaine des droits et du bien-être des enfants, de la convention relative aux droits de l’enfant, et des lois et règlements en vigueur au Sénégal.

Les enfants admis au centre bénéficient d’une prise en charge totale, notamment dans l’hébergement, la restauration, les soins médicaux et bénéficient d’activités d’épanouissement et de loisirs.

Par Tamaltan Inès Sikngaye