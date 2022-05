La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre sénégalais des Finances et du Budget Abdoulaye, Daouda Diallo. Dans son discours, il a précisé qu’a l’instar du bouleversement sur l’économie mondiale, la pandémie de Covid-19 est venue freiner brutalement cette trajectoire économique des pays africains, portant un rude coup à l’ensemble des secteurs essentiels, outre le fait de constituer une menace constante sur la vie des populations africaines.

En effet, M. Diallo a souligné que les catastrophes naturelles impactent davantage les populations vulnérables et leurs moyens de subsistance et face à cette nécessité d’adaptation aux bouleversements de notre monde, le secteur des assurances, dans son rôle de garant de la résilience des agents et activités économiques, constitue un atout certain.

Selon lui, l’Assurance africaine devra relever le défi majeur de l’augmentation de sa capacité́ financière au niveau de l’ensemble des acteurs, assureurs comme réassureurs, afin de justifier ces attentes légitimes des pouvoirs publics.

« Un autre défi que l’assurance africaine devra relever à mon avis, est celui de la couverture du monde agricole compte tenu des risques naturels inhérents à ce secteur, qui emploie la majorité́ des actifs en Afrique », a-t-il dit.

En effet, garantir la résilience par l’Assurance, pourrait consister, selon M. Abdoulaye Daouda Diallo, à inclure le monde agricole dans sa globalité́, mais aussi le secteur informel, deux types d’acteurs importants de l’économie africaine.

Le président de la FANAF, César Ekomie AFENE a justifié le choix de Dakar pour abriter leur conclave. « Cette rencontre représente une plateforme qui permet à tous les acteurs concernés par l’écosystème de la finance et de l’assurance d’échanger, de partager les expériences et de réfléchir sur des problématiques concernant l’industrie d’assurance en général et singulièrement l’assurance africaine ». Une occasion propice pour contribuer fortement au développement de l’industrie d’assurance, de ses acteurs et l’amélioration de la qualité de service attendu par les assureurs.

Le choix du thème est lié à la crise sanitaire du covid19 a expliqué Souleymane NIANE, Président de l’Association des Assureurs du Sénégal (AAS), et président du comité d’organisation de la 46e assemblée générale de la FANAF.

« Pourquoi le choix du thème, parce que nous sortons d’une épreuve très difficile qui est la covide19. Aujourd’hui, nous savons qu’il y a beaucoup de risque qui menacent les économies. Vous n’avez pas que des risques liés à la maladie. Vous avez des risques liés au climat, à la guerre », a –t-il déclaré.

En termes de chiffres, la FANAF a un chiffre d’affaires de 1356 milliards de F CFA, avec un effectif d’employés estimé à plus de 6947 agents, indique-t-on.

Le marché sénégalais de l’assurance compte vingt-huit compagnies dont dix-neuf en assurances dommages et neuf en assurances vie. Ce qui totalise un chiffre d’affaires de 226 milliards de FCFA en 2021, 97,4 milliards de FCFA de prestations de sinistres et plus de 400 milliards de FCFA d’investissements dans l’économie.

La FANAF a été créée à Yamoussoukro en République de Côte d’Ivoire en 1976

Par Tamaltan Inès Sikngaye