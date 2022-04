L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), l’Agence pour la promotion des investissements et grands travaux (APIX), la Fédération des Organisations Patronales de l’industrie Touristique et Hôtelière du Sénégal (FOPTIS), la Fédération des offices et syndicats d’initiative du tourisme au Sénégal (FOSITS), le Syndicat des Agences de Voyages et de Tourisme (SAVTS) et d’autres professionnels du secteur touristique représentent le Sénégal dans ce salon.

La délégation sénégalaise consolide la notoriété de la Destination Sénégal et présente son offre touristique et ses nouveaux projets d’infrastructures touristiques sur le marché italien.

Le concept du pavillon du Sénégal lors de cette édition reflète ses merveilles naturelles, son patrimoine culturel et sa richesse gastronomique.

La BIT de Milan rassemble des voyagistes et des voyageurs du monde entier dans la capitale lombarde et permet aux exposants de rencontrer les plus grandes agences de voyage italiennes et mondiales dans un cadre exclusivement B2B.

Depuis 2014, le Sénégal est présent sur ce marché, ce qui lui a valu une augmentation de ses parts de marché avec une nette augmentation des arrivées touristiques en provenance de l’Italie.

La BIT de Milan réunit plus de mille exposants provenant de pays différents. C’est un prestigieux rendez-vous où se côtoient des Institutions, des promoteurs, des Tours opérateurs, des agences de voyages, des clubs d’hôteliers, des médias spécialisés Voyage et Tourisme ainsi que des acheteurs italiens et internationaux.