« C’est donc l’occasion pour moi de féliciter le travail abattu par le Consortium mais aussi, de vous présenter un nouveau membre du groupe CDC, notre filiale immobilière CGIS (Compagnie Générale Immobilière du Sahel). Vous êtes sans savoir la grande importance que la Caisse des Dépôts et Consignations accorde au secteur de l’immobilier conformément à ses missions de financement du logement social et de standing. Donc, la création d’une filiale immobilière ne fait que renforcer notre engagement et notre disposition à nous impliquer davantage dans le secteur », a expliqué, Cheikh Ahmed Tidiane BA, directeur général de la CDC.

Il a tenu à préciser que la CDC n’a pas vocation de concurrencer les entreprises nationales, mais elle doit, à travers ses filiales, accompagner le privé et l’État.

« L’habitat est une priorité pour les pouvoirs publics à cause surtout du déficit d’une offre adaptée pour les Sénégalais face à une forte demande », a-t-il rappelé, d’où l’implication de la CDC dans le domaine de l’habitat.

Établissement public à statut spécial, la CDC est investi pour des actions d’intérêt général et contribue au développement économique et social du pays. Elle assure aussi la mission de financement des projets, comme les logements sociaux, la mission de financer l’économie du pays à travers les PME-PMI et la mission de gérer et de sécuriser les fonds collectés.

La CDC qui vient de boucler sa onzième année d’exercice, a fini de se positionner comme un outil important dans le développement socio-économique du pays.

Par Samantha Saberu (stagiaire)