Le trophée a été décerné le 17 décembre 2021 à Nouakchott en marge de la cérémonie de la 4ème édition des Financial Afrik Awards.

Cette nouvelle consécration témoigne de l’ambition, de l’engagement et de la détermination de la BNDE à soutenir et accompagner les PME Sénégalaises dans leur croissance et leur pérennité, selon un communiqué parvenu à Réussir business.

La BNDE compte parmi les 100 structures africaines qui jouent un rôle dynamique dans l’économie continentale, précise la source.

La Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE), respecte depuis son démarrage, sa mission de contribution à la création et au développement des entreprises sénégalaises, en leur offrant des produits et services diversifiés et adaptés, avec une attention particulière sur les PME – PMI.

Le jury du Financial Afrik Awards est composé de plusieurs économistes et financiers africains de renom qui étudient plus d’une vingtaine de secteurs économiques du continent

La 4e édition des Financial Afrik Awards a eu pour thème : « l’Afrique en 2050 ».