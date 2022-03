L’objectif général de la quatrième session du Forum africain sur la science, la technologie et l’innovation est de procéder à un suivi et à un examen des progrès accomplis au niveau régional, afin d’identifier les mécanismes et les mesures potentiels que les pays peuvent mettre en place pour intensifier leurs actions, faciliter l’apprentissage entre les pairs et promouvoir des solutions porteuses de transformation de nature à accélérer la réalisation des objectifs de développement durable et des aspirations de l’Agenda 2063.

La rencontre sera essentiellement consacrée au renforcement des dispositifs institutionnels pour la science, la technologie et l’innovation, l’objectif étant de faire progresser la mise en œuvre intégrale du Programme de développement durable à l’horizon

Pour atteindre cet objectif, le Forum verra le lancement d’un certain nombre d’initiatives visant à aider les États membres à renforcer leurs dispositifs institutionnels et à atteindre les objectifs consistant à faciliter l’interaction, la mise en relation des parties prenantes et la création de réseaux. À cette fin, le quatrième forum offrira des possibilités de rencontre, de mise en réseau et de partenariat pour faire progresser le développement durable.

Dans son allocution par visioconférence, la Secrétaire générale adjointe de l’ONU et Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), Vera Songwe a encore une fois, pressé les participants de faire en sorte que « toutes les recommandations issues du forum soient mises en œuvre ». « L’Afrique a des difficultés pour se relever du Covid-19, a souligné Mme Vera Songwe, invitant à assurer une transition en douceur pour l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD). Les leçons tirées du Covid-19 montrent qu’il nous faut intégrer la science et la technologie dans nos activités au quotidien.

A sa suite, la cérémonie d’ouverture du Forum a enregistré les discours du Président du bureau sortant prononcé par le Ministre congolais de la recherche scientifique et de l’innovation technologique, et celui de la Ministre rwandaise de l’Éducation, Mme Valentine Uwamariya.

Les travaux se sont ensuite poursuivis par la tenue d’un panel sur « Renforcer les dispositions institutionnelles dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation afin de faire progresser la mise en œuvre intégrale du Programme de développement durable à l’horizon 2030 » Un panel animé par la ministre rwandaise de l’Éducation, Mme Valentine Uwamariya, Mme Hanan Morsy, l’économiste en chef, à la CEA, Dr Mmboneni Muofhe, directeur général adjoint pour l’innovation technologique au Département des sciences et de l’innovation (DSI) et Prof Lidia Brito, Directeur de la Division de la politique scientifique et du développement durable, UNESCO, (France)..

Les discussions ont été modérées par M Jean Paul Adam, directeur du changement climatique et des ressources naturelles à la Commission économique pour l’Afrique (CEA).

Mme Hanan Morsy a appelé à un changement de paradigme dans le marché du travail qui doit s’accompagner de changements dans l’offre de formation. Elle a aussi invité le secteur privé à être la locomotive du développement de la science et de la technologie en Afrique.