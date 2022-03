« Il y a de nombreuses années, lorsque nous venions au Rwanda et ceux d’entre nous qui ramenaient des cadeaux dans des sacs hors taxes se faisaient arrêter à l’aéroport. On se demandait alors si cela allait persister. M. le Président, nous devons vous remercier pour votre leadership, il a persisté et le Rwanda a réussi à imposer l’abandon du plastique », a –t-elle dit.

La production de plastique est passée de 2 millions de tonnes en 1950 à 348 millions de tonnes en 2017, devenant une industrie mondiale de 522 milliards de dollars, rappelle-t-elle. Cela représente l’économie de l’industrie du plastique.

« Deux pays dans le monde, ont réussi à dire, nous devons arrêter cela et nous pouvons le faire et ces deux pays étaient le Rwanda et le Pérou », selon Vera Songwe.

La Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), est par ailleurs, revenue sur le premier traité international visant à contrer la pollution au plastique dans le monde. Le traité devrait entrer en application d’ici à 2024. Il a été adopté par les délégués des 175 pays réunis à Nairobi du 28 février au 2 mars dans le cadre de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement (Anue). Ils se sont engagés à mettre fin à la pollution au plastique en s’attaquant à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de ce matériau.

L’ARFSD- 8 se tient du 3 au 5 mars 2022, sur le thème « Mieux construire l’avenir : Une Afrique verte, inclusive et résiliente prête à réaliser l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063.

La cérémonie d’ouverture a enregistré la présence du président rwandais Paul Kgame et Mme Amina J. Mohammed est Vice-Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies et Présidente du Groupe des Nations Unies pour le développement durable.