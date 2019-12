Après KFC FIRST LADY, le groupe Sedima a procédé à l’ouverture de son deuxième restaurant KFC Yaatal qui a tout son sens, car ce nouveau restaurant intègre parfaitement les valeurs d’ouverture, de solidarité, d’entre-aide, de diversité, d’inclusion etc. Pour ce deuxième restaurant, Sedima emploiera 20 à 40% de personnes à mobilité réduite et espère donner un signal pour l’insertion professionnelle des personnes vivant avec un handicap.

Le groupe Sedima ambitionne d’ouvrir sept nouveaux restaurants KFC en 2020 à travers le pays, notamment à Thiès et Diourbel. « D’ailleurs, le prochain restaurant sera ouvert dans trois mois à Diamalaye Yoff », a fait savoir, Anta Babacar Ngom Diack, directrice générale de Sedima. « Pour rendre le poulet KFC beaucoup plus disponible et plus proche de ses clients, le service de livraison et de commande en ligne seront au rendez-vous d’ici 2020 », poursuit-elle.

Sedima poursuit son programme de déploiement de restaurants KFC à Dakar. Il englobe ainsi toute la chaine de valeurs alimentaires. En tant que leader du secteur de la volaille au Sénégal depuis plus de 40 ans, il était naturel que le groupe Sédima acquiert la franchise de KFC Corporation (Kentucky Fried Chicken), la chaine la plus populaire de restauration rapide au monde, spécialisée dans les recettes à base de poulets. Sedima applique toutes les règles et exigences de la marque américaine, notamment en matière de qualité, de sécurité et de protection de l’environnement.

Par Tamaltan Inès SIKNGAYE/Samantha SABERU