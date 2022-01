Par ce partenariat, Free money et Cofina s’engagent à « libérer les énergies et à lever les barrières qui peuvent encore empêcher d’avancer, de choisir ses priorités et de prendre en main son destin ».

« Cette offre est une étape parmi de nombreuses autres dans le chemin de l’innovation que Free Money a emprunté depuis son arrivée au Sénégal. C’est aussi une preuve supplémentaire que les engagements que nous avons pris se concrétisent, pour le bien de l’ensemble de la population sénégalaise », a dit M. Mamadou Mbengue, Directeur général de Free Sénégal.

Il a ajouté : « Nous avons pensé cette nouvelle offre car, pour nous, le crédit, lorsqu’il est bien distribué, au bon taux et aux montants adaptés, est la condition de développement des sociétés à l’époque moderne et à tous les niveaux ».

« C’est là que se trouve l’intelligence. Les télécom doivent aussi travailler avec l’écosystème financier pour accélérer l’inclusion financière au plus nombre de Sénégalais », a –t- il souligné.

Sur les enjeux de partenariat, le Directeur général de Cofina, M. Mame Alassane Dia a fait savoir que « ce partenariat stratégique vise à démocratiser l’accès au crédit via le digital. Il s’inscrit dans notre vision de devenir à l(horizon 2024, le leader préféré de l’inclusion financière au Sénégal ».

En effet, a-t-il ajouté « Lebalma » est un service idéal pour les petits business, pour investir ou tout simplement pour faire face à des imprévus. C’est une solution adaptée, calibrée, pensée pour les Sénégalais.

Selon M. Mahublo Virgil Toffodji, administrateur général de Mobile Cash SA, « Lebalma est une opportunité exceptionnelle pour permettre aux petits commerçants mais aussi à tous les particuliers de bénéficier d’une trésorerie à moindre frais, et de pouvoir stabiliser leur petit commerce, se projeter à moyen terme, et faire face à des imprévus surtout au Sénégal ou le taux de bancarisation est faible ».

Ainsi, avec cette nouvelle offre, Free garantit un accès facile à des crédits allant de 50 000 jusqu’à 300 000 francs avec une durée de remboursement de 1 mois et avec des taux d’intérêt préférentiels (2% taux d’intérêt et 5% frais de tenue de compte).

Par Tamaltan Inès Sikngaye