Avant de rejoindre BEM, Fara Sakho a été ces dernières années Directeur des Ressources Humaines pour l’Afrique Sub-Saharienne au sein de la Société Financière Internationale (Groupe Banque Mondiale).

Fort de plus de 20 années d’expérience, il a, tout au long de sa carrière, occupé diverses fonctions managériales au sein de comités de direction de multinationales opérant dans les télécommunications, le conseil et les services financiers.

Âgé de 45 ans, Fara SAKHO a étudié à l’Université de Nancy, HEC Paris et Harvard Business School où il s’est spécialisé dans les Ressources Humaines, la communication et le pilotage de la transformation digitale. Il a aussi suivi des programmes spécialisés en leadership et coaching exécutif à l’INSEAD et à London School of Economics.

« … Avec le recrutement de Fara Sakho, nous accueillons un leader avec une forte expérience multi culturelle et qui incarne nos valeurs d’excellence et d’innovation. » déclare Dr Pape Madické Diop, Président Directeur Général de BEM Dakar.