Dans une note reflétant la position du réseau Enda Tiers Monde à la 8eme Session du Forum Africain sur le Développement Durable Kigali-Rwanda, l’ONG estime que la CEA devra également tenir compte des incidences de cette mise en œuvre, sur les femmes et les générations futures et des moyens d’y répondre, et tenir compte aussi de l’autonomisation, la participation effective des femmes et des jeunes et leur accompagnement dans leurs initiatives.

La déclaration du réseau Enda Tiers Monde, a été publiée lors de la huitième session du Forum Régional Africain sur le Développement Durable (FRADD 2022), qui se tient du 1 er au 5 Mars à Kigali(Rwanda). Il porte sur le thème « « Mieux construire l’avenir : vers une Afrique résiliente et verte pour réaliser le Programme 2030 et l’Agenda 2063 ».

La déclaration est présentée par Mamadou Abdoulaye MBengue, Coordonnateur Pôle Migration et Développement, Secrétaire Exécutif Enda Prospectives Dialogues Politiques (Enda Diapol).

Mbengue rappelle qu’en tant qu’organisation de la société civile, le réseau Enda attache une importance particulière aux droits de l’homme, à l’égalité des sexes et à la justice sociale ainsi qu’à la réalisation des objectifs de développement durable et au développement durable pour tous.

À cet égard, L’ONG note qu’il est important d’agir pour le renforcement des efforts de paix et de sécurité ; d’orienter les domaines de financement sur les priorités des ODD (santé, eau, agriculture, énergie, assainissement, travail décent etc.); et d’œuvrer à la valorisation et l’utilisation à grande échelle de bonnes pratiques endogènes permettant aux communautés de s’adapter aux changements climatiques tout en conservant les écosystèmes et leur biodiversité ;

Le réseau Enda Tiers Monde plaide aussi pour la généralisation de l’accès aux services énergétiques durables (à partir de systèmes décentralisés, micro-entreprises de service) pour une transition résiliente et sobre en carbone. Il appelle également au renforcement des financements dédiés à l’adaptation dans les pays les plus affectés pour accroître la capacité d’adaptation et de résilience des communautés les plus vulnérables face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles.

L’ONG plaide en outre pour le développement de l’approche territoire intégrée nourrie par les exigences de lutte contre les changements climatiques qui va favoriser l’émergence de villes durables.

« Nous estimons qu’une meilleure prise en compte du changement climatique et des aspirations des femmes, des jeunes, qu’un accès aux financements appropriés intégré dans les politiques agricoles ainsi que le renforcement de la protection des marchés, une éducation de qualité et la formation des jeunes adaptés à leurs attentes de développement, demeurent indispensables pour la stabilité et le développement de l’Afrique », note la déclaration.

Pour le réseau Enda, la marchandisation des ressources naturelles, les catastrophes interconnectées et simultanées et leurs impacts dévastateurs et en cascade – dont les pertes en vies humaines et en moyens de subsistance, les dommages aux infrastructures et les déplacements de populations – exacerbés par le changement climatique, la dégradation de l’environnement, l’urbanisation rapide et non planifiée, la pauvreté, l’inégalité et les conflits, y compris la vulnérabilité et l’exposition disproportionnées des femmes et des filles, sont autant de facteurs qui entravent les efforts pour réaliser l’Agenda 2030 du développement durable et l’Agenda 2063.

A cela s’ajoute la faiblesse du leadership des femmes africaines qui sont quasi absentes dans les processus productifs qui est la résultante du faible niveau d’industrialisation de l’Afrique.

Le Secrétaire Exécutif Enda Prospectives Dialogues Politiques (Enda Diapol). rappelle que, dans la perspective de mettre en œuvre l’Agenda 2030, l’Union Européenne, consciente du rôle catalyseur que pourraient jouer les organisations de la société civile, a signé un partenariat avec le réseau Enda Tiers Monde à travers un projet de quatre ans (Nov. 2018-Oct. 2022) pour un « Renforcement du rôle et de la place des sociétés civiles du Sud dans la mise en œuvre d’un agenda 2030 transformateur » dont l’exécution est confiée aux 24 entités d’Enda Tiers Monde.

L’objectif de cette initiative est de contribuer au processus Post-2015 par la transformation des sociétés du Sud comme acteurs clés sur les enjeux qui pèsent sur leur devenir à travers un développement plus durable et inclusif.

La pertinence incontestable des questions pour le traitement desquelles le réseau Enda a été créé fait de l’organisation un cadre institutionnel essentiel et un espace unique pour s’attaquer aux défis du développement durable.