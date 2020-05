Aussi, réitère-t-il sa vérité de tout mettre en œuvre pour un ‘’développement inclusif et durable’’ de la pêche, de l’aquaculture et des transports maritimes, dans le ‘’strict respect’’ de la règlementation et conformément aux orientations définies par le président Macky Sall.

Dans un communiqué parvenu à Réussir, le ministère des Pêches et de l’Économie maritime tient à démentir ‘’très vigoureusement’’ Le journal Le Témoin, qui, dans sa parution N° 1239, a titré à sa Une « Octroi de licences, Alioune Ndoye dans les filets du FU YUAN YU 9889 ».

Dans l’article publié à la page 9 dudit journal, l’auteur affirme de manière péremptoire que le Ministre des Pêches et de l’Économie maritime a, en violation de la réglementation en vigueur, extirpé une demande de licence d’un lot de cinquante-deux (52) en cours d’examen par la commission consultative d’attribution qu’il a satisfaite par l’octroi d’une licence à la société Univers Pêches.

Le ministre des Pêches et de l’Économie maritime tient à démentir très vigoureusement cette information totalement erronée, tendancieuse et de nature à jeter le discrédit sur le Département. Par conséquent, le Ministre se réserve le droit d’user le droit de toutes les voies légales pour faire rétablir la vérité des faits.

Le ministre des Pêches et de l’Économie maritime tient, par ailleurs, à préciser que le navire dont les caractéristiques sont évoquées dans l’article est naturalisé au Sénégal et exploité par la société de droit sénégalais FT2, propriété de Madame Fatou Thiam qui opère dans le secteur depuis plusieurs dizaines d’années et qui avait déjà obtenu, une promesse de licence le 26 décembre 2017, renouvelée en 2018 et en juillet 2019