Un communiqué final sanctionnant le séjour à Bissau, du 21 au 23 octobre, d’une délégation sénégalaise multisectorielle conduite par M. Amadou Hott, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération indique que les deux parties ont discuté des aspects techniques et financiers du projet régional routier entre les deux pays.

La délégation sénégalaise a eu une séance de travail approfondie avec le Ministre bissau guinéen de l’Economie, du Plan et de l’intégration Régionale, et celui des Finances. Elle a également été reçue en audience par le Premier Ministre, M Nuno Gomes Nabiam et M Umaro Sissoco Embalo, Président de la République de Guinée Bissau.

Ces rencontres ont permis un partage d’expérience entre les deux pays dans le cadre de la mobilisation de financements extérieurs, la réforme de l’administration publique, l’élaboration et la mise en œuvre de projets dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, des infrastructures routières, du tourisme, du transport, de l’entrepreneuriat pour les jeunes, des PPP et du suivi- évaluation des projets, etc.

D’autres axes de collaboration identifiés ont fait l’objet d’un protocole d’accord signé entre les deux parties en vue de renforcer leur coopération et le partage d’expérience.