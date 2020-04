Invité à l’émission Le Jury du Dimanche sur Iradio et iTv, ce dimanche 19 avril, M Hott a dit que ‘’le PSE est un au ralenti dans sa mise en œuvre’’ ce qui n’empêche qu’il y a ‘’des projets prioritaires qu’on va exécuter cette année’’. Il n’a pas précisé lesquels.

Adoptée en novembre 2012, le Plan Sénégal Émergent (PSE), constitue le référentiel de la politique économique et sociale vers l’horizon 2035 Le Plan d’actions prioritaires 2019-2023 (PAP) du PSE, d’un montant global de 14 098 milliards de francs CFA, vise la réalisation de 700 projets et une croissance de 9, 1 %

‘’Nous avons déjà mis en place au niveau du ministère, un comité de veille économique, réunissant des membres du secteur privé et des différents ministères, pour travailler sur la relance de l’économie, à la fin de la crise sanitaire’’, a expliqué M Hott.

D’ores et déjà, a –t-il dit, le gouvernement sénégalais pense à mettre en œuvre, un plan d’urgence quinquennal de modernisation du système de santé et aussi allouer des investissements plus importants à l’agriculture, pour assurer une autosuffisance alimentaire.

Par ailleurs, l’État du Sénégal va débloquer une enveloppe de 200 milliards francs CFA en guise de « trésorerie rapide » pour « appuyer » les entreprises en difficultés du fait de la pandémie du Coronavirus, a révélé l Amadou Hott

« Ce sont toutes les entreprises qui ont un chiffre d’affaires qui a baissé au minimum de 33%. Les entreprises qui auront perdu tous leurs chiffres d’affaires seront éligibles’’, a précisé M Hott Cet appui vise à permettre aux entreprises de résister pendant la période de la pandémie sur une durée de trois à quatre mois, a –t-il ajouté.

Dans le cadre de lutte contre le Covid-19, l’État du Sénégal a lancé un appel à la solidarité nationale et internationale pour la mobilisation de ressources nécessaires au financement des actions d’éradication de la pandémie et de soutien aux entreprises et des ménages dans le besoin. Un Fonds ‘’Force Covid-19’’ doté de 1000 milliards de FCFA a été mis en place.

A ce jour, 367 cas de coronavirus ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 220 guéris, 3 décédés, 1 évacué, et 143 patients sous traitement.