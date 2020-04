Dénommé Centre de connaissances de l’ONU sur le COVID-19 en Afrique, ce portail offre un guichet unique sur les ressources et les interventions des Nations Unies sur le continent, en tant que référentiel précieux d’informations permettant aux partenaires d’accéder à des informations essentielles à l’appui de l’Agenda 2030 et de l’Agenda 2063.

Le portail permettra aux utilisateurs de découvrir des informations et des connaissances pertinentes, ainsi que de collaborer et de consulter.

En outre, il fournit les dernières données statistiques sur les cas, les faits, ainsi que sur les « myth busters » (casse-mythes), les vidéos, les histoires d’intérêt humain et les impacts par secteur du COVID-19.

Il propose également des données brutes, des publications, des experts, des forums de discussion, des ressources d’apprentissage et des actualités sur le développement. À mesure que de plus amples informations seront disponibles, le site Internet sera continuellement mis à jour.

Le virus a provoqué une crise mondiale affectant le cœur de l’humanité, les sphères sociales, économiques, environnementales et connexes, et il attaque aveuglément les sociétés. En Afrique, la fragilité des systèmes de santé et les coûts économiques de la région peuvent faire dérailler la trajectoire de développement socio-économique des Objectifs de développement durable mondiaux et les aspirations régionales de l’Agenda 2063.

La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) prévoit que la croissance du PIB de l’Afrique diminuera de près de moitié pour se situer à 1,8%. Dans la région, le COVID-19 perturbe déjà des millions de vies humaines, avec un impact disproportionné sur les ménages pauvres et les petites entreprises informelles.