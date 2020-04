Ancien chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT). le général François Ndiaye a dirigé les troupes de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) en Gambie, lors des évènements post électoraux, qui ont suivi le refus de l’ex président Yaya Jammeh, de céder le pouvoir au vainqueur de la présidentielle. Le Général de division François NDIAYE occupait jusqu’à cette date, les fonctions d’Inspecteur Général des Forces Armées (IGFA)

Il a été nommé aux termes d’un décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds Covid-19, pris ce dimanche par le président Macky Sall.

« Cet organe institué auprès du Président de la République, est un rouage essentiel d’une bonne gouvernance du Fonds #FORCE_COVID_19. Il est chargé de suivre, de façon proactive et inclusive, l’ensemble des opérations menées par le Fonds et d’en rendre compte au Président de la République », selon le texte.

Outre, le général François Ndiaye, le comité sera composé de six (6) représentants du Gouvernement :

Trois (3) représentants de l’Assemblée nationale (majorité parlementaire, opposition parlementaire, non-inscrits) ;

Deux (2) représentants du Haut Conseil des collectivités territoriales ;

deux (2) représentants du Conseil économique, social et environnemental ;

deux (2) représentants des Associations d’élus territoriaux ;

Six (6) représentants des partis politiques (deux du pôle de la majorité présidentielle, deux du pôle de l’opposition parlementaire, deux du pôle des non-alignés) ;

Trois (3) représentants des organisations de la société civile ;

Deux (2) représentants des organisations patronales ;

Deux (2) représentants des organisations syndicales ;

Deux (2) représentants des associations de consommateurs.

« Le Comité pourra s’adjoindre, à l’occasion de ses rencontres, toute personne dont la participation est jugée utile », note le texte

Dans le cadre de lutte contre le Covid-19, l’État du Sénégal a lancé un appel à la solidarité nationale et internationale pour la mobilisation de ressources nécessaires au financement des actions d’éradication de la pandémie et de soutien aux entreprises et des ménages dans le besoin.

Le ministère des Finances et du Budget a annoncé depuis le 27 mars l’ouverture d’un compte bancaire dénommé ‘’Compte spécial fonds coronavirus/Covid-19) sur les livres de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour recueillir les différentes contributions financières à la lutte contre le Covid-19.

Ce compte est destiné à recueillir les différentes contributions financières dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus à la suite de l’appel à la solidarité nationale et internationale lancé par l’Etat du Sénégal.

La dotation du Fonds COVID à hauteur de 1 000 milliards FCFA est totalement bouclée suivant la répartition ci-après : l’appui financier des partenaires du Sénégal : 586 milliards FCFA ; la contribution volontaire des Sénégalais : 15 milliards FCFA et l’effort de recadrage du budget 2020 : 399 milliards FCFA.

En ce qui concerne l’appui financier des partenaires du Sénégal, le FMI a récemment offert 264 milliards FCFA, la Banque mondiale de son côté a contribué pour 138 milliards, la Banque Ouest Africaine pour 26,074 milliards, la Banque Islamique à hauteur de 98 milliards et la Banque Africaine de Développement pour 60 milliards. L’appui d’autres partenaires bilatéraux tels que l’Union Européenne serait attendu.

Pour atteindre ce montant de 1000 milliards, les Sénégalais ne sont pas en reste et ont mis la main à la poche pour contribuer à l’effort de solidarité nationale pour un montant total de 15 milliards.

Déjà dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale, il a été dégagé le soutien au secteur de la santé pour une enveloppe de 64,4 milliards FCFA, 100 milliards FCFA pour la résilience et la cohésion sociale, 802 milliards FCFA pour la sauvegarde de la stabilité macroéconomique, financière de soutien pour le secteur privé afin de maintenir les emplois sans compter les 33,6 milliards FCFA prévus pour la sécurisation des circuits d’approvisionnement et de distribution pour les denrées alimentaires, les médicaments et l’énergie