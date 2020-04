Mis en place pour favoriser l’intégration régionale entre les pays africains et arabes et de renforcer le développement des exportations des PME dans les secteurs importants à l’économie de ces pays, le programme « Arab-Africa Trade Bridges » (AATB) est une initiative de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) et ses partenaires. En effet, avec la crise actuelle, les organisations membres réorienteront tous les engagements financiers existants vers une série de mesures provisoires et à moyen terme qui répondent directement aux besoins des deux régions.

« Dans cette situation sans précédent, nos institutions n’ont pas d’autre choix que d’être agiles, innovantes et axées sur les résultats. Nous nous sommes engagés collectivement à travailler main dans la main avec les gouvernements, nos partenaires et toutes les autres parties prenantes jouant un rôle dans le développement du commerce », a déclaré le Dr Sidi Ould Tah, DG BADEA et président du comité exécutif du programme AATB dans un communiqué distribué par APO Group.

On y apprend que le secteur de la Santé et des produits pharmaceutiques étant prioritaires, les mesures immédiates prises par AATB visent à soutenir les laboratoires d’Afrique de l’Ouest par la fourniture de kits de test COVID-19, du matériel de laboratoire et des équipements de protection individuelle (EPI) pour le personnel médical et paramédical. Parallèlement à cette aide matérielle et financière, les laboratoires africains pourront bénéficier de programmes de formation en ligne pour renforcer le savoir-faire et les connaissances, notamment sur des protocoles et procédures opérationnelles standard (POS) pour diagnostiquer et gérer le coronavirus.

« Les partenaires du programme AATB ont rapidement réorienté leurs priorités et redéployé leur soutien vers les pays africains et arabes qui sont les plus vulnérables à l’impact socio-économique imminent de cette pandémie. Avec des initiatives axées sur l’intégration commerciale et le développement des capacités dans les secteurs très critiques de la Santé, des produits pharmaceutiques et Agroalimentaires, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir au cours de la période à venir pour aider les gouvernements de ces deux régions à limiter les difficultés », M. Hani Salem Sonbol, directeur général de l’ITFC, a déclaré.

D’autres mesures viseront à améliorer la gestion et les activités des organismes pharmaceutiques nationaux des pays africains et arabes pour renforcer la stabilité des établissements de santé. Les systèmes de santé de nombreux pays africains étant encore vulnérables, l’AATB en partenariat avec les entités africaines concernées, se concentrera sur l’harmonisation des normes pharmaceutiques en Afrique et l’amélioration de l’accès au marché des produits pharmaceutiques.