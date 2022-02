Un communiqué parvenu ce lundi à Réussir business indique que la confirmation de la tenue de cet évènement a été faite par le président rwandais, Paul Kagamé, et le Secrétaire général du Commonwealth, The Rt. Hon. Patricia Scotland

Le CHOGM se tient habituellement tous les deux ans et est le plus haut rassemblement consultatif et décisionnel du Commonwealth.

Les dirigeants du Commonwealth ont choisi le Rwanda comme hôte de leur prochain sommet lors de leur rencontre à Londres en 2018.

S’exprimant lors de l’annonce, le président Kagamé a déclaré : « Le Rwanda est heureux d’accueillir tous les délégués et participants à Kigali pour un CHOGM Rwanda 2022 sûr et productif. Ces dernières années nous ont montré clairement que nous sommes plus connectés que jamais et que nous devons travailler ensemble pour obtenir les résultats tangibles et durables que nous souhaitons. La réunion tant attendue sera une occasion importante de se réunir pour relever les défis causés par le COVID -19 et de s’appuyer sur des opportunités technologiques et économiques innovantes pour résoudre d’autres problèmes clés auxquels sont confrontés nos citoyens. »

Le secrétaire général de l’Écosse a déclaré : « Je suis ravi que la famille du Commonwealth puisse enfin être réunie, quatre ans après notre dernier CHOGM à Londres. Nos réunions au Rwanda nous donneront une réelle opportunité de réaffirmer les valeurs qui lient le Commonwealth et de nous concentrer sur des questions vitales, notamment la reprise après la pandémie de COVID-19, la lutte contre le changement climatique et la pauvreté, la stimulation du commerce et la promotion du développement durable – toutes les questions cela ne peut être résolu de manière décisive que par le biais d’une coopération multilatérale et d’un soutien mutuel. « Nous nous sommes adaptés tout au long de la pandémie, en tenant des réunions ministérielles en ligne. C’est avec beaucoup de joie et d’anticipation que j’envisage une réunion en face à face des chefs de gouvernement du Commonwealth. Ce sera le premier CHOGM à être organisé en Afrique depuis plus d’une décennie et je voudrais féliciter le gouvernement et le peuple rwandais pour leur engagement et leur dévouement exceptionnels à offrir un CHOGM exemplaire à Kigali. Je remercie tous les Rwandais pour leur grâce et leur courage à entreprendre des préparatifs aussi détaillés pour assurer un CHOGM sûr, sécurisé et productif qui fait avancer le Commonwealth en ces temps difficiles ».

Le Commonwealth est une association volontaire de 54 États souverains indépendants et égaux.