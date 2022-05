Le nouveau bureau de la CEA a été installé à l’occasion de la 54e session de la Conférence des ministres des Finances, de la planification et du Développement économique, qui se déroule depuis le 11 mai au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamnadio.

Les membres du Bureau sont élus au début de la première réunion de chaque CoM, normalement par rotation, selon la sous-région représentée.

Le pays hôte de la CoM2022, le Sénégal, à la tête du Bureau représente l’Afrique de l’Ouest et supervisera les processus de rédaction et d’approbation des résolutions et des déclarations lors de la conférence qui va s’achever le 17 mai.

Le Sénégal a pris le relais de la Guinée équatoriale et sera secondé par Madagascar, de la sous-région de l’Afrique de l’Est et le Zimbabwe de l’Afrique australe.

Hott a remercié le bureau sortant, et dira que cette consécration est une marque de confiance à l’endroit du Sénégal et du Président Macky Sall, qui assure la présidence de l’Union africaine (UA).

Ce nouveau bureau entame un mandat dans un contexte assez difficile avec la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine.

La Conférence annuelle des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique (CoM) est le plus grand évènement annuel de la CEA et offre aux participants l’occasion de débattre des questions clés concernant le développement de l’Afrique et de discuter du rendement du groupe de réflexion dans l’exécution de son mandat.

Tamaltan Inès Sikngaye