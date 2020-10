Dans une communication présentée ce mardi 13 octobre, devant la deuxième session ordinaire de l’année 2020 du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT), M Hott a indiqué que pour renforcer ces financements, il faudra, notamment, élaborer une stratégie nationale de renforcement de la coopération décentralisée pour rationaliser les interventions de l’Administration centrale et des collectivités territoriales au niveau des territoires.

Il préconise également de renforcer la coordination entre les Ministère en charge des Finances, celui chargé des Collectivités territoriales et mon département pour davantage prendre en charge les préoccupations, notamment celles liées à l’évaluation des projets et programmes, à la garantie des prêts sollicités et au suivi de toute la chaîne budgétaire locale.

Egalement, M Hott appelle à mettre en place un système d’information centralisé de suivi de l’aide dans le cadre de la coopération décentralisée.

Le ministre a, en outre, rappelé que la coopération décentralisée constitue un des principaux leviers de mobilisation de ressources par les collectivités territoriales.

« De nos jours, elle concerne essentiellement les subventions ou dons de la part des régions et municipalités des pays européens », assure-t-il

Globalement, a-t-il poursuivi, trois pays partenaires, à savoir la France, l’Italie et l’Espagne, se distinguent dans ce domaine.

S’agissant de la coopération décentralisée avec la France, elle concerne plus de 100 partenariats actifs. Sur la période 2015-2018, une enveloppe d’au moins 620 millions FCFA a été mobilisée par les collectivités territoriales sénégalaises pour le financement de 32 projets.

En ce qui concerne la coopération décentralisée avec l’Italie, trois grands projets ont été co financés en 2017.

La première initiative qui provient de la municipalité de Rimini a été lancée dans les régions de Kaffrine, Kaolack et Dakar pour un Budget total d’un milliard FCFA.

La région Sardaigne a accordé des subventions à des communes de Matam pour un Budget total de 500 millions FCFA.

Enfin, le cofinancement d’une initiative de la municipalité d’Oristano dans 11 communes de la Basse-Casamance en matière d’aménagement du territoire et de gestion des ressources en eau a été approuvé pour un Budget total de près de 446 millions FCFA.

Quant à la coopération décentralisée espagnole, elle a fait bénéficier le Sénégal d’accords de financement sur la période allant de 2013 à 2016 pour un montrant global de 05 milliards FCFA. Ces financements ont été accordés par 18 Gouvernements régionaux et Mairies pour réaliser une trentaine de projets.