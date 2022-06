Le FIX Challenge est un concours destiné à encourager les entrepreneurs qui travaillent sur des solutions digitales à fort impact positif pour les communautés, en particuliers dans les domaines de la Santé, l’éducation, les Fintech, la blockchain et la réalité virtuelle.

225 projets ont été soumis dans le cadre de ce concours organisé par Free Sénégal en partenariat avec Ericsson.

Parmi les cinq primés, l’on cite ProXalys, une startup spécialisée dans la transformation numérique du commerce B2B. Elle remporte le premier prix. Cofondée par Thierno Sakho, cette startup vise à moderniser et autonomiser les commerçants informels du Sénégal, en numérisant l’ensemble de la chaîne de valeur et en réinventant les processus de la chaîne d’approvisionnement.

Arrivé en deuxième position Ciré Diallo Ngom porteur du projet Technatt, un réseau numérique d’épargne qui ambitionne de proposer des solutions d’épargne efficaces grâce aux opportunités qu’apporte le numérique.

Djibril Sagna initiateur de iTrans qui a pour objectif d’apporter des innovations dans le secteur du transport à travers le ticketing remporte le troisième prix.

Ensuite Nogaye Mbaye cofondatrice de Click Edu qui rend le contenu éducatif plus accessible et plus instructif. Enfin Seynabou Faye promotrice de Yaye Ak Dome, un miroir intelligent qui apporte une solution pour résoudre les problèmes de la mortalité maternelle et infantile.

« On leur a donné de l’argent certes mais surtout on va leur donner un accompagnement pédagogique, financier et un monitoring. Tout un dispositif pour leur permettre de fructifier leur imagination et de pouvoir révolutionner à leur tour le monde des télécommunications de manière générale le Sénégal comme Free le fait depuis plus de deux ans », a précisé M. Mamadou Mbengue, directeur général de Free Sénégal.

La remise des prix du FIX Challenge a été aussi l’occasion pour Free de lancer la 5G qui constitue selon Daouda Diop, chef de division de cœur de réseau Free « un écosystème ou tout le monde a sa partition à jouer ».

Pour le Directeur général de Free Sénégal M. Mamadou Mbengue, la deuxième édition du FIX Challenge est particulière au fait qu’elle combine la remise des prix aux lauréats et le lancement officiel de la phase expérimentale de la 5G avec des démonstrations sur les cas pratiques.

« Avec plus de 1000 sites au Sénégal en espace de deux ans, Free s’attaque à la 5G avec 5 sites qui sont déjà opérationnels à Dakar mais également une vingtaine de sites qui vont arriver dans les prochaines semaines. Ce sera 25 sites qui pourront être texté et utilisés par le consommateur sénégalais, par les clients de Free », a indiqué M. Mamadou Mbengue.

« Ça c’est pour nous une révolution de plus parce que la 5G doit servir les populations. Et nous avons profité de ce lancement avec des cas pratiques comme la voiture connectée, la musique connectée et la médecine connecté ou les médecins peuvent aider leur confrères ou couseurs à distance et à effectuer des opérations ou des interventions médicales. Ça c’est la magie de la technologie 5G », a-t-il déclaré.

Par Tamaltan Inès Sikngaye