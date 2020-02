Soutenue par le ministère du Pétrole et de l’Énergie, Senegal Oil & Power 2020 mettra en commun tous les acteurs de la filière énergétique et sera la plateforme officielle du secteur du pétrole, du gaz et de l’électricité au Sénégal.

La conférence sera accompagnée du lancement de la deuxième édition du guide d’investissement intitulé « Africa Energy Series : Sénégal 2020 », qui sera publié avant la fin de l’année.

James Chester, CEO par intérim de l’organisateur Africa Oil & Power estime que : « Senegal Oil & Power et le rapport Africa Energy Series constituent une plateforme pour la promotion de la voix du Sénégal dans le secteur des énergies sur le plan international. Ces initiatives montrent aussi l’importance de l’énergie dans l’émergence économique » du Sénégal.

James Chester ajoute que : « le Sénégal n’est plus une destination d’exploration potentielle, il est devenu un pays pétrolier et gazier reconnu. Il existe peu de pays en Afrique capable d’offrir un environnement des affaires aussi stable et sûr, avec une vision gouvernementale à long terme et une grande diversité d’opportunités dans le secteur de l’énergie ».

Senegal Oil & Power est un événement organisé au Sénégal avec un soutien gouvernemental et des opportunités nationales et régionales, non seulement dans le pétrole et le gaz, mais aussi dans l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique.

Senegal Oil & Power 2020 met en lumière les décisions et les projets d’investissements en 2020 et au-delà. Cette conférence met l’accent également sur les initiatives d’utilisation du gaz pour la production d’électricité. Les pays voisins du Sénégal, c’est-à-dire la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée vont partager leurs expériences.

Le programme 2020 mettra en valeur des acteurs et des projets dans l’ensemble des activités énergétiques : de l’exploration pétrolière et gazière à la fourniture de biens et de services locaux, aux infrastructures, au financement, à la production et à la distribution d’électricité.

Le thème de la conférence « A New Wave Of Investment » (une nouvelle vague d’investissement) reflète la vision du président Macky Sall et l’ambition du Sénégal visant à développer l’économie grâce notamment à un secteur énergétique diversifié.

Depuis 2014, huit découvertes de pétrole et de gaz ont été enregistrées et en 2022, le premier baril de pétrole devrait être produit par le gisement de Sangomar. Concernant le gaz, les premières productions de gaz naturel liquéfié devraient provenir du gisement de Grand Tortue–Ahmeyim, un projet offshore du groupe BP.

Le secteur de l’énergie au Sénégal devrait connaître une année 2020 très active : le gouvernement présentera les permis pétroliers et gaziers lors d’une tournée internationale dans le cadre du programme de licences 2020; le parc éolien de Taïba Ndiaye, construit par la société Lekela, fournira de l’électricité à 2 millions de personnes à partir de l’année prochaine ; et puis des avancées seront notées dans le projet GTA puisque McDermott finalisera la fabrication du système de production sous-marin ; et Halliburton commencera le forage et l’achèvement à la fin de l’année pour la production à Sangomar, qui a reçu la décision finale d’investissement, il y a quelques semaines, en janvier.