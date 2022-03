Les deux institutions financières, à travers cet accord de ligne de crédit, ont l’intention d’encourager la transformation du secteur privé dans la sous-région ouest-africaine.

Au cours de la cérémonie, le Dr DONKOR a déclaré : « Il s’agit d’un événement marquant pour la vision de la BIDC qui est d’être un instrument efficace de réduction de la pauvreté, de création de richesses et de promotion de l’emploi pour le bien-être des populations de la sous-région de la CEDEAO. Cette facilité élargit un partenariat de longue date entre India EXIM et la BIDC, qui a débuté en 2006 avec la signature d’une ligne de crédit pour des projets du secteur public d’un montant de 250 millions de dollars.

A ce jour, il existe quatre lignes de crédit indiennes d’un montant total de 1 milliard de dollars, dont 912 millions de dollars ont été alloués à 39 projets dans les Etats membres de la CEDEAO. Toutefois, le Dr Donkor a noté que « c’est la première fois que l’India Eximbank accorde une facilité à la BIDC pour le financement de projets du secteur privé, ce qui témoigne de la confiance que l’India Eximbank accorde au portefeuille du secteur privé et à l’orientation stratégique de la Banque ».

Pour sa part, la Directrice générale de l’India Exim Bank, Mme Harsha Bangari, a déclaré que « cette ligne de crédit structurée de longue durée convenue entre la BIDC et l’India Exim Bank, est le reflet de la stratégie et de l’engagement de l’India Exim Bank à développer un partenariat global et une preuve évidente de la perspective de développement et d’amitié de l’Inde envers le continent africain, pour assurer la reprise post-Covid-19 »,

Commentant les relations déjà existantes entre les deux organisations, M. Saroj Khuntia, Directeur général des lignes de crédit de l’India Exim Bank, s’est dit optimiste quant aux multiples possibilités qu’offrirait cette nouvelle initiative pour combler le déficit d’infrastructures et stimuler une croissance économique durable dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest.

Elle est prête à transformer efficacement les communautés de la CEDEAO en créant les conditions susceptibles de favoriser l’émergence d’une Afrique de l’Ouest restaurée, habilitée et résiliente, parfaitement intégrée tant au niveau interne que dans le système économique mondial.

L’India Exim Bank a été créée en 1982 par une loi du Parlement et est entièrement détenue par le gouvernement indien. Il s’agit de la principale institution financière chargée de coordonner le travail des institutions engagées dans le financement des exportations et des importations. Au fil des ans, l’India Exim Bank a joué un rôle de catalyseur pour faciliter l’intégration de l’Inde dans l’économie mondiale en promouvant, finançant et facilitant le commerce international et les investissements de l’Inde. La gamme de programmes de la Banque a aidé les entreprises indiennes à devenir compétitives et à développer une empreinte mondiale. (www.eximbankindia.in)

La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) est une banque régionale d’investissement et de développement de premier plan, détenue par les quinze (15) États membres de la CEDEAO, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.

Basée à Lomé, en République togolaise. La Banque s’est engagée à financer des projets et programmes de développement couvrant diverses initiatives dans les secteurs des infrastructures et des équipements de base, du développement rural et de l’environnement, de l’industrie et des services sociaux, à travers ses guichets secteur privé et secteur public.

La BIDC intervient à travers des prêts à long, moyen et court terme, des prises de participation, des lignes de crédit, des refinancements, des opérations d’ingénierie financière et des services connexes. (www.bidc-ebid.org)