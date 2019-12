Le sommet a pour objectif de proposer des solutions pour accélérer la mise en place des infrastructures au Sénégal. Cet évènement majeur a réuni les acteurs des banques, des officiels et des représentants du secteur privé.

L’initiative de cette rencontre vise à accroitre la présence de la banque dans la région ouest africaine et établir de nouvelles relations avec les gouvernements africains.

En effet, le Sénégal est identifié comme l’un des principaux pôles d’investissement en raison de son emplacement stratégique pour le commerce dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Deux panels de haut niveau ont permis de poser le débat.

Thierno SY, directeur général de la BNDE (banque nationale pour le développement économique) : « après 5ans d’existence, la BNDE se positionne dans le financement des masters projets identifiés dans le plan Sénégal Émergent ; et comme vous le savez, les pouvoirs publics se sont engagés, à travers des partenariats mutuellement bénéfiques, à renforcer la coopération Sud-Sud pour une croissance plus inclusive par et pour les pays africains. C’est dans ce cadre que nous avons pu avoir un partenariat avec la DBSA qui est un instrument de développement en Afrique du Sud. La BNDE et la DBSA ont signé une convention de partenariat d’assistance technique et financière pour un montage et le financement de master projets PPP, dans les secteurs clé de l’infrastructures, du transport, de l’eau, de la santé, de l’énergie et enfin de l’éducation au pays de la Teranga. » souligne-t-il.

« A cet égard, la DBSA de par son expérience, a mis en place des mécanismes qui facilitent l’investissement notamment pour le développement d’infrastructures à l’échelle régionale et continentale, et l’accès au crédit pour le financement de projets structurants. La vocation de notre consœur sud-africaine est donc en parfaite cohérence avec la mission de développement économique de la BNDE, pour le Sénégal. » poursuit-il.

Ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud, Mme Safiatou NDIAYE : « C’est une occasion pour nous de vous accueillir dans notre pays et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous apprécions le rôle que vous jouez pour réussir les efforts que nous sommes en train de faire. M SY de la BNDE, le directeur du ministère du cabinet de l’économie je voudrai juste dire à tous que nous sommes très contents de voir une grande banque de développement de l’Afrique australe venir tenir son premier sommet au Sénégal. Nous avons de très bonne relation avec l’Afrique du Sud. C’est deux dernières années le Président Macky SALL s’est rendu en Afrique du Sud au moins 4 fois. Et, nous espérons recevoir votre président ici l’année prochaine. »