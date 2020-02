La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a procédé le lundi 17 février 2020, au lancement de sa nouvelle plateforme de surveillance du marché.

Cette plateforme, dénommée SMARTS Market Surveillance, a été développée par le NASDAQ, leader mondial des technologies pour les marchés financiers. SMARTS permettra à la BRVM de :

– déceler en temps réel toutes les formes de manipulation de marché ;

– détecter les mouvements de prix anormaux ;

– conduire des analyses à partir de données historiques ;

– surveiller les comportements des négociateurs ;

– effectuer une supervision ciblée pour les intervenants à risque et/ou soupçonnés de pratiques anormales.

En se basant sur les modèles programmés, le système génère automatiquement des alertes

sur les situations d’abus de marché susceptibles d’être sanctionnées. Il offre également la

possibilité de « rejouer » entièrement une séance de bourse, de corréler les évolutions de

cours de bourse avec les informations disponibles.

« La BRVM s’est engagée à maintenir un marché équitable et à offrir aux investisseurs et intervenants un marché ouvert, compétitif et transparent.

En renforçant son dispositif de surveillance du marché, la BRVM confirme sa volonté de

s’adapter aux enjeux de développement, de maintenir un niveau d’attractivité croissant et

de garantir l’intégrité de son marché pour les investisseurs » a indiqué Edoh Kossi

AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM.

La technologie de marché de NASDAQ est utilisée par plus de 250 organisations mondiales, y

compris des courtiers, des bourses, des chambres de compensation, des dépositaires

centraux de titres et des régulateurs, dans plus de 50 pays avec des solutions technologiques

de pointe.