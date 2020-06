La plateforme « E-KomKom »permet aux entreprises de renforcer leur présence sur internet par la création et l’administration de leur espace boutique avec la mise en ligne de leur profil entreprise, leur catalogue de produits, les modalités de vente et de livraison, la gestion et le suivi des commandes etc.

« E-commercesenegal.sn » est un portail qui permet aux ménages d’identifier les sites e-marchands disponibles et qualifiés pour s’approvisionner en denrées de premières nécessité, de se faire livrer et de payer sans se déplacer. Elle permet également aux marchands de savoir sur quels supports s’appuyer pour passer en mode e-commerce

Procédant au lancement officiel de ces deux plateformes en ligne, le Ministre du commerce, Mme Aminata Assome Diatta, a expliqué, qu’travers ces deux outils, son département veut satisfaire la demande des acteurs de l’écosystème du commerce électronique relativement au souci de mieux promouvoir et valoriser les produits et savoir-faire du terroir.