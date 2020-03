‘’Je pense que c’est un problème de communication. L’erreur que l’État avait fait c’était de dire que la hausse du prix de l’électricités dépend du baril de pétrole alors que le problème est beaucoup profond que ça. Les taxes sur le litre de pétrole et de gaz sont beaucoup plus importantes que l’augmentation du baril de pétrole. (…), explique l’économiste sénégalais, invité de l’émission Réussir Actu, consacré au COVID-19 et ses conséquences sur l ‘Économie sénégalaise.

Poursuivant son argumentaire, il ajoute : ‘’ le grand problème que nous avons c’est que le Sénégal a presque atteint son niveau d’endettement, et on avait besoin de chercher les ressources en terme d’impôts et de diminution aussi des subventions. Ce qui justifie l’augmentation de l’électricité mais ça n’avait rien à voir avec le cout du baril du pétrole’’, explique-t-il.

Il se félicite fortement de la baisse du prix du baril de pétrole pour des économies qui utilisent le pétrole comme énergie de transformation comme au Sénégal. ‘’Je pense que maintenant il faudra mettre en place des stratégies parce que l’Etat avait dit qu’on avait augmenté le prix de l’électricité parce que simplement sur le marché, le baril était à 80 dollars et il est aujourd’hui à moins de trente dollars. J’ai peur que cette baisse va continuer encore durant un à deux mois’’, expliqué

L’enseignant chercheur à l’Ucad pense que l’on peut toujours s’attendre à une baisse du prix du baril du pétrole à cause surtout de la propagation rapide de l’épidémie du coronavirus et de la diminution de la consommation mondiale en hydrocarbures.

‘’Si la Chine traverse des moments difficiles, l’économie mondiale va ressentir ces effets-là. Surtout que cette usine mondiale (ndlr la chine) utilisait beaucoup de pétrole. La Chine utilise 14 millions de barils par jour et donc si cette machine-là ne fonctionne plus, cela va impacter sur le reste de l’économie des pays qui exportaient le pétrole. Les entreprises aussi qui transformaient les produits chinois vont ressentir le coût et aujourd’hui les pays en développement aussi et tous les pays émergents’’, explique Diagne.