Le gouvernement sénégalais avait déboursé 2,2 milliards de francs CFA pour l’acquisition de ces doses de vaccin anti Covid-19.

Les autorités espèrent lancer sa campagne de vaccination au début du mois de mars prochain, suivant les recommandations du président Macky Sall. Les cibles : le personnel de santé de première ligne, les personnes âgées de 60 ans et plus, et les sujets portant des maladies chroniques.

Le Sénégal a déjà validé son plan de déploiement des vaccins contre la Covid-19, après la mise en place de la stratégie nationale. Le pays a aussi réceptionné 1117 réfrigérateurs devant servir à conserver les vaccins contre la Covid-19. Ces équipements sont acquis par l’Etat en collaboration avec l’Alliance Gavi pour un montant de 3,5 milliards F CFA.

Dans sa stratégie de vaccination contre la Covid-19, le Sénégal a homologué au moins 5 vaccins. Outre les doses chinoises, le pays espère recevoir 1,3 million de doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre du dispositif Covax.

Depuis son apparition au Sénégal le 2 mars 2020, le Coronavirus a dénombré 760 décès