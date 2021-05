Au Sénégal, le foncier représente jusqu’à 70 % des conflits qui atterrissent devant les tribunaux.

« Le premier élément est que le foncier sénégalais n’augmente jamais, alors que la population sénégalaise, elle, ne cesse d’augmenter. Dans certains tribunaux, on dépasse les 70% des conflits d’origine foncière. Et la question aujourd’hui, c’est comment mettre en place des mécanismes qui soient inclusifs. » Ce constat est de Cheikh Omar Ba, directeur exécutif d’Initiative Prospective Agricole et Rural (IPAR). Il a tenu cette déclaration lors du Forum national sur le foncier organisé le 18 mai, par le Comité de Pilotage de la plateforme nationale sur la gouvernance.

« Quand on parle de directives volontaires, ce sont des principes de bonne gouvernance foncière. Aujourd’hui, nous avons cinq défis concernant les préoccupations sur l’agriculture : nourrir les sénégalais, gérer des devises pour l’Etat, créer des revenus, gérer l’environnement, créer des emplois. »

Pour ce faire, nous devons miser sur une gestion transparente des biens publics. Mais aussi, nous devons nous assurer que ce qu’on investit va servir le Sénégal, a-t-il assuré en insistant sur la nécessité d’une gouvernance foncière inclusive et participative.

Pour Babacar Diop, représentant le Conseil national de concertation et coopération des ruraux (CNCR), soulever la problématique du foncier, c’est « parler de la communauté que nous représentons. Cet atelier va faire le point de toutes les actions qui ont été menées de concert avec les scientifiques, les gouvernants et les collectivités territoriales ».

La représentante de l’Agence Italienne de Coopération pour le Développement (AICD), a elle réitéré l’engagement de la Coopération Italienne toujours aux côtés du gouvernement sénégalais pour la réalisation de la réforme foncière.

« L’AICD a prévu un financement d’un million de dollars (environ 500 millions FCFA) donné à la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, ndlr) pour supporter tout le processus. »