La cuvée 2019 des Prix des trophées The Banker EMEA Finance de Londres a été un véritable triomphe pour Ecobank. En effet, les filiales d’Ecobank au Cameroun, en Gambie et au Rwanda ont reçu le Prix de Banque de l’Année. Alors que les filiales d’Ecobank au Cap-Vert, en Gambie, au Libéria et au Zimbabwé remportent chacune le Prix de Meilleure Banque à l’occasion de la cérémonie du Prix Bancaire Africain. « Nous sommes heureux d’être reconnus ‘Banque de l’Année’ et ‘Meilleure Banque’ dans deux cérémonies distinctes à Londres. Cette récompense vient ainsi confirmer la force de notre marque dans plusieurs pays en Afrique, de notre plateforme panafricaine unique et de nos produits et solutions bancaires innovants. En effet, notre stratégie de Banque Unique offre l’excellence bancaire souhaitée pour nos clients des Pôles Services aux Particuliers, aux PME-PMI (Banque Commerciale) et aux Grandes Entreprises dans les 33 pays où nous sommes présents sur le continent », a déclaré le Directeur Général du Groupe Ecobank, Ade Ayeyemi pour la circonstance.

Pour cette édition 2019 ? Les membres du jury ont été impressionnés par la bonne gestion, le modèle commercial et les initiatives stratégiques adoptés par Ecobank de même que sa technologie avant-gardiste. Le jury a loué les innovations récentes de la Banque notamment les produits digitaux de financement du commerce, Ecobank Online & Omni Lite, la solution de paiement digital, Ecobank Pay, et la solution de paiement international, Rapidtransfer. Ces produits transforment le secteur bancaire et contribuent à rendre les entreprises africaines autonomes en offrant une meilleure accessibilité et un coût de transaction réduit.

The Banker est le plus prestigieux magazine international sur la finance et EMEA Finance est le magazine le plus lu par la communauté bancaire internationale.