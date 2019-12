« FREE se veut innovant, audacieux et ambitieux et ne compte pas s’en arrêter là, car ayant pour objectif de bousculer positivement la sphère de la téléphonie mobile pour garantir une satisfaction totale à ses clients » a souligné Mamadou MBENGUE, le Directeur Général de FREE à l’occasion de la signature de cette convention avec le Groupe Supdeco.

Ce partenariat offre de grandes opportunités aux étudiants de Supdeco notamment en termes de stages et d’embauche qui leur sont offertes.

Ainsi FREE reste ouvert aux étudiants désireux d’avoir un stage ou faire carrière au sein de l’entreprise tant que l’intéressé est capable d’apporter de bonnes idées novatrices pour la bonne marche des activités de l’entreprise. C’est en ce sens que Aboubacar Sédikhe SY, PDG du Groupe Supdeco Dakar, a invité les étudiants à être humble en entreprise pour gravir les échelons un à un avant d’accéder à une certaine position professionnelle.

Par ailleurs, M. Mbengue a salué les propos du PDG de Supdeco et dit être en phase avec l’entreprise partenaire : « c’est une grande école qui noue un partenariat avec une grande structure qui partage les mêmes valeurs, les mêmes ambitions et les mêmes objectifs ».

A préciser, les deux institutions avaient un partenariat qui suivait déjà son cours et était axé sur la formation pour cadres exécutives à travers le prestigieux programme EXECUTIVE MBA proposé par le Groupe Supdeco et qui a eu à donner une entière satisfaction aux auditeurs de l’entreprise qui répondait auparavant sous le nom de TIGO et qui aujourd’hui répond sous le nom de FREE.

Tamaltan Inès SIKNGAYE (Stagiaire)