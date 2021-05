Pour aider les pays africains à faire face à la crise économique causée par la pandémie de Covid-19, La France organise un sommet sur le financement des économies africaines à Paris, à partir de mardi le 18 mai.

Le Sénégal ainsi qu’une quinzaine de pays africains prendront part, à partir de ce mardi 18 mai 2021, au sommet sur le financement des économies africaines, à Paris. Cette rencontre va regrouper des dirigeants africains, de haut responsables européens et représentants d’organisations internationales, en France, pour réagir au « choc économique » causé par un an de crise sanitaire, ayant provoqué une première récession du continent africain en 25 ans.

A cause de la pandémie de Covid-19, le continent africain subit (encore) de plein fouet le ralentissement commercial et financier mondial. Et, à la différence de l’Europe ou des Etats-Unis, l’Afrique n’a pas bénéficié de plans de relance chiffrés à plusieurs centaines voire des milliers de la part des banques centrales.

Cette situation a sans doute motivé l’Etat français à convoquer ce rendez-vous économique à Paris. Déjà le 27 avril dernier, le président français, Emmanuel Macron, avait appelé à un « New deal » pour aider les pays africains. « Ce sommet vise à mettre en place un paquet de soutien et à poser des bases pour un nouveau cycle de croissance sur le continent, qui sera aussi un relais pour une croissance pour l’économie mondiale », annonçait-il.

Les dirigeants africains comptent à l’occasion de ce sommet évoquer plusieurs questions : « New deal » financier, annulation partielle de la dette, injections massives de liquidités sur le marché africain, stratégie économique pour l’Afrique d’après crise…

Ainsi, le sommet de Paris devrait confirmer l’engagement de la communauté internationale pour le soutien de l’Afrique et autres pays en développement.