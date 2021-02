En Conseil des ministres, mercredi 3 février, le Président Macky Sall a demandé au ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, « en liaison avec le ministre de l’Intérieur, à travers la direction de la Protection civile, un audit général des bâtiments, des matériaux et systèmes de construction pour une mise à niveau ».

Dans ce sens le communiqué de la réunion hebdomadaire du gouvernement, qui donne l’information, poursuit : « Le chef de l’Etat a dès lors invité les ministres concernés, en relation avec l’Association sénégalaise de la normalisation et les ordres professionnels (Ordre des architectes du Sénégal, Ordres des experts et évaluateurs agréés), à mettre en place une nouvelle réglementation qui préserve davantage la qualité, la sécurité et la durabilité des constructions autorisées et des habitations. »

La même source ajoute que « le président de la République a, dans cette perspective, indiqué la nécessité de renforcer en ressources humaines l’Inspection générale des constructions et des bâtiments, dans le cadre de la réalisation du Programme des 100 000 logements et du développement des constructions en hauteur ».