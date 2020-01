Organisé sous le patronage de l’Ambassade du Canada au Sénégal, le Salon EduCanada se déroulera du 24 au 25 janvier 2020 au Radisson Blu. Cette cérémonie habituelle axée sur des rencontres et d’informations a réuni les jeunes filles, garçons et parents venus pour rencontrer les institutions canadiennes, se renseigner sur son système éducatif, obtenir des informations sur les bourses et mieux comprendre le processus de demande de visa.

Venu présider la cérémonie d’ouverture de cette édition, Sébastian Beaulieu ambassadeur du Canada au Sénégal a rappelé les objectifs ainsi que les opportunités qu’offre ce salon. « L’objectif est de faire la promotion des études au Canada et puis de réfléchir sur des possibilités de partenariat avec des institutions canadiennes. Il y a des représentants des gouvernements du Canada, du Québec et de l’Ontario qui sont là pour passer l’information mais aussi des institutions qui informent les visiteurs par rapport aux options d’études de programmes aux particulier ainsi que des questions d’immigration et de visa ».

L’édition 2020 Salon EduCanada a recensé 36 collèges et universités.

C’est en ce sens que le diplomate canadien a fait savoir que cette 13ème édition est ‘’spéciale’’ dans la mesure où, « c’est une participation record d’institutions canadiennes qui témoigne d’un engouement pour la destination Canada mais aussi d’une mobilisation du gouvernement du Canada pour attirer les étudiants vers le Canada. Une nouvelle destination de plus en plus populaire qui offre une éducation de qualité dans un contexte en français et en anglais mais aussi dans un contexte sécuritaire et accueillant ».

Marilyne Mailhot, la représentante de l’un des établissements quant à elle a énuméré un certain nombre de critères d’éligibilité. Selon elle, « les étudiants doivent avoir obtenu minimalement le bac pour être admis pour le BTS. Certains étudiants qui ont déjà fait le BTS au Sénégal peuvent en faire un autre dans un domaine connexe. Avec le français international les étudiants seraient admis dans l’ensemble de nos programmes car, on a une panoplie de programmes ».

Plus d’une quinzaine de programmes présentés aujourd’hui aux étudiants comportent parmi ceux en vogue au Sénégal. Il s’agit de l’informatique de gestion, informatique en développement d’application, des formations en sciences électronique industrielle et de télécommunication. Dans le domaine de l’administration, il y a des filières en gestion, commerce, comptabilité, gestion et des filières un peu plus spécialisées.

Titulaire d’un master 2 en génie mécanique à l’ESP de Dakar, Pierre Fay souhaite continuer ses études au Canada mais demeure dans l’inquiétude à cause du long processus de demande visa. « Je veux continuer mes études au Canada malgré qu’il est difficile d’obtenir le visa. Je suis là aujourd’hui pour voir s’il y a de nouvelles possibilités pour y aller étudier ».

Pour cela, M. Sébastien Beaulieu rassure les futurs étudiants au Canada qu’« il y aura un suivi continu tant au niveau de la mobilisation des agents d’immigration ou de visa et resteront en collaboration étroite et une bonne communication avec les universités et les collèges par rapport aux lettres d’acceptation qui facilitent l’obtention de documents nécessaires à l’obtention de visa ».

Par ailleurs, il appelle à plus de partenariat avec les collèges et écoles de formation du Sénégal. Car, selon lui « c’est une présence au-delà du salon éducation de deux jours. On cherche à assurer et à avoir des étudiants internationaux, notamment ceux du Sénégal qui iront au Canada pour suivre les études et qui deviennent des ambassadeurs à la fois du Canada et du Sénégal ».

Par Tamaltan Inès Sikngaye (Stagiaire)