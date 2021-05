Le Sénégal a de nouveau signé ce jeudi 20 mai un accord pour l’allègement d’une partie de sa dette sous la forme d’un différé d’un paiement avec le Japon. Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’Initiative de la suspension du service de la dette (ISSD).

L’appel à l’allègement de la dette du continent africain lancé par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, au mois de mars 2020, n’est visiblement pas tombé dans l’oreille d’un sourd. La preuve : Le japon vient d’accorder au gouvernement sénégalais un moratoire de paiement du service de la dette portant globalement sur un montant de 93 millions 820 000 francs CFA. Cet accord a été signé par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo et l’ambassadeur du Japon au Sénégal, son Excellence Arai Tatsuo, ce jeudi 20 mai.

Cette signature fait suite à la conclusion du Protocole d’accord global de mise en œuvre de l’ISSD entre le Sénégal et les pays membres du Club de Paris en août 2020. Un Club auxquels participent 22 pays créanciers dont le Japon et les pays membres du G20. Ces derniers ont ainsi estimé que le Sénégal était éligible à cette suspension de la dette couvrant la période du 1er mai au 31 décembre 2020, avec notamment un deuxième report devant se prolonger jusqu’au mois de juin 2021.

Heureux de la signature de cet nouvel accord entre les deux pays, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo a estimé que, l’ISSD entre le Japon et le Sénégal est une excellente opportunité pour magnifier l’attachement pour les deux pays aux initiatives multilatérales mises en œuvre depuis l’avènement de la pandémie de Covid-19 pour une grande solidarité et une coopération internationale plus forte.

Ainsi, a-t-il souligné, l’espace budgétaire dégagé par la mise en œuvre de l’ISSD offre au gouvernement du Sénégal des ressources additionnelles pour prendre en charge certaines dépenses prioritaires, notamment pour la relance de l’activité économique.

Dans la même perspective, Sem Arai Tasuo, ambassadeur du Japon au Sénégal, a soutenu que la pandémie du Coronavirus a freiné la dynamique de croissance enregistrée au cours des six dernières années, qui ouvrait de belles perspectives pour l’économie sénégalaise dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent (PSE). Selon lui, cet allégement de la dette, qui vient s’ajouter aux nombreux accords signés entre le Japon et le Sénégal en 60 ans de coopération, va permettre au Sénégal de continuer à réaliser ses ambitions de développement.