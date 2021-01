Le ministre des Finances et du Budget a révélé, mercredi 30 décembre, que sur 774 milliards 172 millions de francs Cfa mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de riposte économique et sociale (PRES) contre la Covid-19, adopté par le gouvernement au mois d’avril dernier, 669 milliards 234 millions ont été dépensés.

Abdoulaye Daouda Diallo était devant l’Intercommission de l’Assemblée nationale composée de la commission des Finances et du Contrôle budgétaire et de celle des Affaires économiques.

Les dépenses en question concernaient quatre piliers. Le premier, « lutte contre la Covid-19 », a mobilisé 89 milliards 946 millions. Le deuxième, « la résilience sociale », a absorbé 103 milliards. Le troisième, « maintien des emplois et soutien aux entreprises », a nécessité 370 milliards ; compte non tenu des exonérations de matériels sanitaires et des remises gracieuses au niveau des impôts dont la quantification est en cours.

En outre, le gouvernement a épongé la dette due aux entreprises pour 217 milliards 599 millions.

Pour le quatrième et dernier pilier du PRES, « approvisionnement du pays en denrées de première nécessité », le gouvernement a dépensé 136 milliards 332 millions.

Abdoulaye Daouda Diallo a révélé que 774 milliards 172 millions ont été mobilisés pour faire face à ces dépenses. Le Sénégal a pu compter sur ses propres ressources (102 milliards 250 millions), sur celles de particuliers sénégalais et sur l’appui de ses partenaires internationaux : Union économique et monétaire ouest-africaine (500 millions), Fonds monétaire international (226 milliards), Banque africaine de développement (57,6 milliards), Agence française de développement (32,7 milliards), Banque ouest-africaine de développement (21,1 milliards), Union européenne (81 milliards 68 millions), Banque mondiale (71 milliards) et Allemagne (65 milliards 596 millions).

Aussi, le ministre des Finances et du Budget a informé que le gouvernement attend un reliquat de 19 milliards de la Banque islamique de développement.