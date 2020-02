Ce montant se chiffrait à 430,74 millions transactions pour une valeur de 5 345,90 milliards de francs CFA au second semestre 2018, soit un accroissement de 35,43% en volume et de 16,04% en valeur, selon le rapport semestriel de surveillance des services de paiement adossés à la monnaie électronique publié par la Banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest (BCEAO).

Le document note que cette progression enregistrée au niveau de tous les opérateurs traduit l’adhésion continue des populations aux services de paiement adossés à la monnaie électronique

Cet accroissement s’explique par le renforcement des réseaux de distribution déployés dans l’Union par les établissements de monnaie électronique (EME), ajoute le rapport.

A l’instar des précédents semestres, les transactions transfrontalières sont portées par les corridors impliquant le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Mali et s’expliquent essentiellement par les effets de la campagne agricole du café-cacao en Côte d’Ivoire et la diversification de l’offre de services.

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de la surveillance des activités de monnaie électronique et de transfert rapide d’argent dans l’UEMOA au cours du premier semestre de l’année 2019.